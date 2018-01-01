В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин

В Башкирии сотрудники вневедомственной охраны задержали грабителя в медицинской маске. Он совершил дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин по улице Худайбердина в Стерлитамаке.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по РБ, в магазин ворвались двое грабителей в медицинских масках. Разбив витрину, они открыто похитили пять лотков с ювелирными изделиями и бросились бежать. Одному из правонарушителей удалось скрыться. Второго злоумышленника попыталась остановить продавец магазина. Сотрудник ЧОП, охраняющий соседний магазин, увидел происходящее и бросился на помощь. Сообщение об ограблении поступило сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. На место незамедлительно выехала группа задержания.
Росгвардейцы задержали злоумышленника, при нем были обнаружены три лотка с похищенными ценностями. Задержанный, ранее судимый за кражу 39-летний житель Стерлитамакского района, был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Источник: http://i-gazeta.com/
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по РБ, в магазин ворвались двое грабителей в медицинских масках. Разбив витрину, они открыто похитили пять лотков с ювелирными изделиями и бросились бежать. Одному из правонарушителей удалось скрыться. Второго злоумышленника попыталась остановить продавец магазина. Сотрудник ЧОП, охраняющий соседний магазин, увидел происходящее и бросился на помощь. Сообщение об ограблении поступило сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. На место незамедлительно выехала группа задержания.
Росгвардейцы задержали злоумышленника, при нем были обнаружены три лотка с похищенными ценностями. Задержанный, ранее судимый за кражу 39-летний житель Стерлитамакского района, был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Источник: http://i-gazeta.com/
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Метки: Стерлитамак