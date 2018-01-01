В Мелеузе разгневанный папаша избил пожилую женщину до смерти в ответ на замечания его сыну





Пьяный мужчина начал бить пожилую даму - несколько ударов пришлось в грудь. А затем разъяренный папаша и вовсе стал таскать пенсионерку за волосы. В итоге бабушка оказалась в больнице. Диагноз - обширный инфаркт. Позже женщина скончалась, не выходя из больницы. Мужчину уже задержала полиция.

Источник: Шокирующая история произошла в Мелеузе. Во время празднования Курбан-байрама пенсионерка вступилась за внука - один из мальчиков облил малыша водой. Женщина сделала замечание хулигану. Однако после этого на разборки пришел отец ребенка.Пьяный мужчина начал бить пожилую даму - несколько ударов пришлось в грудь. А затем разъяренный папаша и вовсе стал таскать пенсионерку за волосы. В итоге бабушка оказалась в больнице. Диагноз - обширный инфаркт. Позже женщина скончалась, не выходя из больницы. Мужчину уже задержала полиция.Источник: http://www.sobkor02.ru/

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