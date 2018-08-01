Житель Баймакского района желая продать корову нарвался на мошенника

В Отдел МВД России по Баймакскому району поступило заявление о мошенничестве от 27-летнего местного жителя. Молодой человек лишился десяти тысяч рублей, пытаясь продать буренку.



Как установили полицейские, объявление о продаже было выставлено на сайте «Авито». Через несколько дней на телефон позвонил потенциальный покупатель. Он сообщил, что готов оплатить покупку сразу. Для этого ему требовались данные банковской карты сельчанина. Доверчивый мужчина предоставил все необходимое звонившему и стал дожидаться денег, но вместо этого он лишился своих сбережений. Мошенники сняли 10 тысяч рублей.



Стражи порядка устанавливают личность звонившего афериста. По предварительным данным, деньги ушли в другой регион. Потерпевший решил пока не продавать буренку.



По факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Полицейские напоминают жителям и гостям республики об элементарных правилах безопасности:

- не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности персональные идентификационные номера;

- не храните пин-код рядом с картой и тем более не записывайте его на карту;

- используйте свою банковскую карту только самостоятельно.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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