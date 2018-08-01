В Баймакском районе два местных жителя украли у пенсионерки 5 куриц

Двое мужчин подозреваются в краже пяти кур из сарая. Одна из птиц была возвращена законной владелице.



В Отдел МВД России по Баймакскому району поступило сообщение о краже от 70-летней жительницы села Нигаматово. По словам потерпевшей, в первый день она не досчиталась одной птицы, на следующий день исчезли еще две. Когда же на третий день сельчанка вновь обнаружила пропажу двух клуш, то сразу обратилась в полицию. На место происшествия были направлены сотрудники полиции.



Сотрудник уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции по горячим следам задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое местных жителей. 52 и 54-летние мужчины признались в содеянном. Полицейским удалось изъять одну из похищенных птиц и вернуть ее законной владелице. Остальных подозреваемые продали.



По факту кражи следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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