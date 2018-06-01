В Зилаирском районе ликвидировали лесной пожар

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован один лесной пожар, сообщает Главное управление МЧС по республике.
По информации спасателей, природный пожар на площади 0,25 гектара обнаружили в Зилаирском районе, на территории Зилаир-Шарского участкового лесничества. Пожар ликвидирован.
Всего с начала пожароопасного сезона в Башкирии произошло 125 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 838,4 гектара.
Сегодня в республике прогнозируется невысокий — второй, местами третий классы пожароопасности лесов.
Источник: http://www.bashinform.ru/
По информации спасателей, природный пожар на площади 0,25 гектара обнаружили в Зилаирском районе, на территории Зилаир-Шарского участкового лесничества. Пожар ликвидирован.
Всего с начала пожароопасного сезона в Башкирии произошло 125 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 838,4 гектара.
Сегодня в республике прогнозируется невысокий — второй, местами третий классы пожароопасности лесов.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Зилаирский район