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    В Зилаирском районе ликвидировали лесной пожар

    slavin Сегодня, 09:0774
    В Зилаирском районе ликвидировали лесной пожар
    За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован один лесной пожар, сообщает Главное управление МЧС по республике.

    По информации спасателей, природный пожар на площади 0,25 гектара обнаружили в Зилаирском районе, на территории Зилаир-Шарского участкового лесничества. Пожар ликвидирован.

    Всего с начала пожароопасного сезона в Башкирии произошло 125 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 838,4 гектара.

    Сегодня в республике прогнозируется невысокий — второй, местами третий классы пожароопасности лесов.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Зилаирский район

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