В Гафурийском районе пьяный отец чуть не задушил 11-летнего сына

Гафурийские полицейские арестовали 40-летнего сельчанина, который в пьяном угаре решил проучить ослушавшегося его сына и стал его душить.
Ссора в семье произошла 24 августа, когда глава семейства сильно напился. Нетрезвый мужчина отправил 11-летнего сына в магазин за сигаретами, но тот отказался выполнять поручение. Мужчина мгновенно вышел из себя и, схватив ребенка, стал его душить. На шум в комнату вошла старшая сестра, которая позвала на помощь мать. С большим трудом женщине удалось оттащить неадекватного супруга от мальчика, после чего она сразу вызвала скорую помощь.
Ребенка госпитализировали в Гафурийскую центральную райбольницу, а нетрезвого мужчину забрали полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, при этом сам он вину не признал. Решением суда во время следствия сельчанин будет находится под стражей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Ссора в семье произошла 24 августа, когда глава семейства сильно напился. Нетрезвый мужчина отправил 11-летнего сына в магазин за сигаретами, но тот отказался выполнять поручение. Мужчина мгновенно вышел из себя и, схватив ребенка, стал его душить. На шум в комнату вошла старшая сестра, которая позвала на помощь мать. С большим трудом женщине удалось оттащить неадекватного супруга от мальчика, после чего она сразу вызвала скорую помощь.
Ребенка госпитализировали в Гафурийскую центральную райбольницу, а нетрезвого мужчину забрали полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, при этом сам он вину не признал. Решением суда во время следствия сельчанин будет находится под стражей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Гафурийский район