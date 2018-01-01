В Благовещенском районе в ДТП погиб молодой водитель

Сегодня на трассе Уфа-Янаул на 33 километре произошло дорожно-транспортное происшествие
Молодой человек 1995 года рождения за рулем ВАЗ-21144, выполняя маневр обгона, совершил выезд на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он допустил столкновение с КамАЗом. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
Молодой человек 1995 года рождения за рулем ВАЗ-21144, выполняя маневр обгона, совершил выезд на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он допустил столкновение с КамАЗом. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
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Метки: Благовещенский район