В Благовещенском районе в ДТП погиб молодой водитель

В Краснокамском районе иномарка врезалась в цистерну с водой

Ночью с 7 на 8 августа в Краснокамском районе Башкирии на 87 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск 28-летний местный житель за рулём «Форд Фокус» допустил столкновение с попутным КамАЗом, гружённым цистерной с водой