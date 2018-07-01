В Туймазах молодой водитель устроил гонки

Неизвестным гонщиком, за которым сотрудники дорожно-патрульной службы устроили погоню в воскресенье на улицах Туймазов, оказался 22-летний житель города Октябрьский. Молодой человек приехал с друзьями в Туймазы отдохнуть. Но вела себя компания по отношению к местным жителям неуважительно. По словам очевидцев, парни громко слушали музыку, гоняли по проспекту, не реагировали на замечания пешеходов. «Десятку» без государственных регистрационных номеров заметили вступившие во вторую смену сотрудники дорожно-патрульной службы. Им и удалось задержать и привлечь к ответственности водителя.
В отношении него возбуждено административное производство за нарушение правил дорожного движения. Оно передано в суд для рассмотрения. Автомобиль находиться на штрафстоянке.
Источник: http://www.tuvest.ru//
В отношении него возбуждено административное производство за нарушение правил дорожного движения. Оно передано в суд для рассмотрения. Автомобиль находиться на штрафстоянке.
Источник: http://www.tuvest.ru//
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Метки: Туймазы