Два жителя Нефтекамска лишились денег кликнув по ссылке на сайт

За помощью в полицию обратилась 27-летняя местная жительница. Нефтекамска. Она заявила, что после того, как разместила объявление о продаже дивана на сайте «Юла», ей на сотовый телефон пришло СМС-сообщение от неизвестного гражданина с предложением обмена и интернет-ссылкой на сторонний сайт. Девушка, не подозревая подвоха, открыла данную ссылку. Спустя какие-то минуты с ее банковской карты списались все имеющиеся денежные средства - 6800 рублей.



В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что в телефон потерпевшей попала вредоносная программа, которая открыла злоумышленникам доступ к управлению средствами ее банковской карты.



Это не единичный факт. В те же сутки зарегистрировано заявление 26-летнего молодого человека, лишившегося шести тысяч рублей подобным образом.



В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».



Уважаемые граждане, будьте предусмотрительны!

Сюмбэль Валеева. Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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