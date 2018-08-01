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    Два жителя Нефтекамска лишились денег кликнув по ссылке на сайт

    slavin Сегодня, 12:21130
    Два жителя Нефтекамска лишились денег кликнув по ссылке на сайт
    За помощью в полицию обратилась 27-летняя местная жительница. Нефтекамска. Она заявила, что после того, как разместила объявление о продаже дивана на сайте «Юла», ей на сотовый телефон пришло СМС-сообщение от неизвестного гражданина с предложением обмена и интернет-ссылкой на сторонний сайт. Девушка, не подозревая подвоха, открыла данную ссылку. Спустя какие-то минуты с ее банковской карты списались все имеющиеся денежные средства - 6800 рублей.

    В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что в телефон потерпевшей попала вредоносная программа, которая открыла злоумышленникам доступ к управлению средствами ее банковской карты.

    Это не единичный факт. В те же сутки зарегистрировано заявление 26-летнего молодого человека, лишившегося шести тысяч рублей подобным образом.

    В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

    Уважаемые граждане, будьте предусмотрительны!
    Сюмбэль Валеева. Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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    Метки: Нефтекамск

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