В Иглинском районе легковушка сбив ограждение слетела с моста в реку: погиб водитель

В Башкирии машина протаранила ограждение и вылетела в реку. Авария произошла вчера в Иглинском районе между деревнями Нижние Лемезы и Тау.
По предварительной версии ГИБДД, 58-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением на мосту. Машина снесла забор и опрокинулась в реку Лемеза. Виновник аварии погиб на месте. В салоне также находились его сын и внук. 34-летенего мужчину и 11-летнего мальчика госпитализировали.
Источник: http://ufatime.ru/
По предварительной версии ГИБДД, 58-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением на мосту. Машина снесла забор и опрокинулась в реку Лемеза. Виновник аварии погиб на месте. В салоне также находились его сын и внук. 34-летенего мужчину и 11-летнего мальчика госпитализировали.
Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Иглинский район