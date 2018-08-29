В Иглинском районе легковушка сбив ограждение слетела с моста в реку: погиб водитель

В Янауле грузовик пробил ограждение моста и рухнул в реку

ДТП произошло вечером, 5 июня, в Янауле. Об этом сообщает издание «Янаульские зори». По словам очевидцев, водитель грузовика МАЗ не справился с управлением и врезался в ограждение на мосту через реку Янаулку по улице Объездной. В итоге автомобиль рухнул в реку. Водитель и пассажир живы. На месте работают сотрудники дорожной полиции, спецтехника. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.