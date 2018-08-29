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    В Иглинском районе легковушка сбив ограждение слетела с моста в реку: погиб водитель

    slavin Вчера, 11:40162
    В Иглинском районе легковушка сбив ограждение слетела с моста в реку: погиб водитель
    В Башкирии машина протаранила ограждение и вылетела в реку. Авария произошла вчера в Иглинском районе между деревнями Нижние Лемезы и Тау.

    По предварительной версии ГИБДД, 58-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением на мосту. Машина снесла забор и опрокинулась в реку Лемеза. Виновник аварии погиб на месте. В салоне также находились его сын и внук. 34-летенего мужчину и 11-летнего мальчика госпитализировали.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Иглинский район

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