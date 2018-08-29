В Иглинском районе мужчина жестоко расправился с двумя женщинами

Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего мужчины в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление и покушение на его совершение).
Следствием установлено, что 24 ноября 2017 года обвиняемый находился в гостях у 79-летней женщины, где также находились ее 45-летняя дочь и женщина 30 лет со своим сожителем 38 лет. После употребленного алкоголя дочь хозяйки и семейная пара ушли спать в соседнюю комнату, а обвиняемый с хозяйкой дома продолжили распивать спиртное. В ходе совместного распития между ними возникла ссора и мужчина нанес пенсионерке множественные ножевые ранения.
Разделавшись с пожилой женщиной, душегуб, опасаясь, что остальные собутыльники сообщат о содеянном в правоохранительные органы, решил также расправиться с ними и нанес множественные ножевые ранения 30-летней и 45-летней женщинам и 38-летнему мужчине. Хозяйка дома и 30-летняя женщина от полученных ранений скончались на месте, а 45-летняя дочь хозяйки дома с ножевым ранением брюшной полости и шеи и 38-летний мужчина с ножевым ранением в области груди были доставлены в больницу. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи, они остались живы.
- Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили Стерлеграду в СУ СКР по РБ.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Следствием установлено, что 24 ноября 2017 года обвиняемый находился в гостях у 79-летней женщины, где также находились ее 45-летняя дочь и женщина 30 лет со своим сожителем 38 лет. После употребленного алкоголя дочь хозяйки и семейная пара ушли спать в соседнюю комнату, а обвиняемый с хозяйкой дома продолжили распивать спиртное. В ходе совместного распития между ними возникла ссора и мужчина нанес пенсионерке множественные ножевые ранения.
Разделавшись с пожилой женщиной, душегуб, опасаясь, что остальные собутыльники сообщат о содеянном в правоохранительные органы, решил также расправиться с ними и нанес множественные ножевые ранения 30-летней и 45-летней женщинам и 38-летнему мужчине. Хозяйка дома и 30-летняя женщина от полученных ранений скончались на месте, а 45-летняя дочь хозяйки дома с ножевым ранением брюшной полости и шеи и 38-летний мужчина с ножевым ранением в области груди были доставлены в больницу. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи, они остались живы.
- Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили Стерлеграду в СУ СКР по РБ.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Иглинский район