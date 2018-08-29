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    В Белокатайском районе эксплуатировался опасный батут

    slavin Вчера, 12:5785
    В Белокатайском районе эксплуатировался опасный батут
    Прокуратура Белокатайского района выявила нарушения при эксплуатации детского аттракциона.

    Установлено, что батут, размещенный руководством районного Дворца культуры на его территории, эксплуатировался с грубыми нарушениями техники безопасности.

    В частности, конструкция не была прикреплена к земле, что создавало риск её опрокидывания и, как следствие, причинения вреда здоровью детей.

    Кроме того, оборудование не было ограждено, а у персонала отсутствовали медицинская аптечка и первичные средства пожаротушения.

    В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководства районной администрации представление, по результатам рассмотрения которого глава района издал распоряжение о прекращении эксплуатации аттракциона до полного устранении нарушений.

    Материалы прокурорской проверки направлены сотрудникам Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Белокатайский район

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