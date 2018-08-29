В Белокатайском районе эксплуатировался опасный батут

Прокуратура Белокатайского района выявила нарушения при эксплуатации детского аттракциона.
Установлено, что батут, размещенный руководством районного Дворца культуры на его территории, эксплуатировался с грубыми нарушениями техники безопасности.
В частности, конструкция не была прикреплена к земле, что создавало риск её опрокидывания и, как следствие, причинения вреда здоровью детей.
Кроме того, оборудование не было ограждено, а у персонала отсутствовали медицинская аптечка и первичные средства пожаротушения.
В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководства районной администрации представление, по результатам рассмотрения которого глава района издал распоряжение о прекращении эксплуатации аттракциона до полного устранении нарушений.
Материалы прокурорской проверки направлены сотрудникам Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Источник: https://bashprok.ru/
Установлено, что батут, размещенный руководством районного Дворца культуры на его территории, эксплуатировался с грубыми нарушениями техники безопасности.
В частности, конструкция не была прикреплена к земле, что создавало риск её опрокидывания и, как следствие, причинения вреда здоровью детей.
Кроме того, оборудование не было ограждено, а у персонала отсутствовали медицинская аптечка и первичные средства пожаротушения.
В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководства районной администрации представление, по результатам рассмотрения которого глава района издал распоряжение о прекращении эксплуатации аттракциона до полного устранении нарушений.
Материалы прокурорской проверки направлены сотрудникам Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Источник: https://bashprok.ru/
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Метки: Белокатайский район