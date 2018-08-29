В Ишимбайском районе во время пьянки инвалид ударил ножом старшего брата

В дежурную часть Отдела МВД России по Ишимбайскому району поступило сообщение из медучреждения. В больницу с ножевым ранением из деревни Тимашевка поступил 43-летний мужчина. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.



Сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний брат потерпевшего, который дал признательные показания.



По предварительным данным, родственники живут вместе и регулярно устраивают дома посиделки с распитием алкоголя. В один из таких дней между мужчинами произошел конфликт. Разозлившись, 40-летний мужчина достал нож и ударил своего старшего брата. Стоит отметить, что младший брат, который имеет инвалидность, уже был ранее судим за разбой.



В настоящее время потерпевший находится в больнице, а судьбу его младшего брата теперь решит суд. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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