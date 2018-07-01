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    В Туймазинском районе неизвестные разобрали забор сельского кладбища

    slavin Сегодня, 09:15119
    В Туймазинском районе неизвестные разобрали забор сельского кладбища
    В ночь с пятницы на субботу в селе Нижние Бишинды неизвестные сняли и вывезли профнастил с ограждения кладбища. Пропажу в субботу обнаружил его смотритель.

    По словам главы Верхнебишиндинского сельсовета Рината Миннуллина, территория кладбища была облагорожена в 2016 году на пожертвования сельчан – тогда же установили новый забор.
    Источник: http://www.tuvest.ru//
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    Метки: Туймазинский район

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