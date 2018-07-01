В Туймазинском районе неизвестные разобрали забор сельского кладбища

В ночь с пятницы на субботу в селе Нижние Бишинды неизвестные сняли и вывезли профнастил с ограждения кладбища. Пропажу в субботу обнаружил его смотритель.
По словам главы Верхнебишиндинского сельсовета Рината Миннуллина, территория кладбища была облагорожена в 2016 году на пожертвования сельчан – тогда же установили новый забор.
Источник: http://www.tuvest.ru//
По словам главы Верхнебишиндинского сельсовета Рината Миннуллина, территория кладбища была облагорожена в 2016 году на пожертвования сельчан – тогда же установили новый забор.
Источник: http://www.tuvest.ru//
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Метки: Туймазинский район