В Мелеузовском районе в ДТП погиб молодой парень на мотоцикле

Минувшей ночью на третьем километре дороги Басурмановка-Нугуш-Сергеевка в Мелеузовском районе произошла авария с трагическим исходом.
Около полуночи 25-летний парень за рулем мотоцикла «Иж Юпитер 5» не справился с управлением и врезался во встречную «Ладу Гранта». Сам мотоциклист погиб на месте от полученных травм, его 27-летнему пассажиру удалось выжить, но он серьезно пострадал. Очевидно, что оба молодых человека не слишком переживали за свою безопасность, отправившись в путь без шлемов.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Около полуночи 25-летний парень за рулем мотоцикла «Иж Юпитер 5» не справился с управлением и врезался во встречную «Ладу Гранта». Сам мотоциклист погиб на месте от полученных травм, его 27-летнему пассажиру удалось выжить, но он серьезно пострадал. Очевидно, что оба молодых человека не слишком переживали за свою безопасность, отправившись в путь без шлемов.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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