В Кушнаренковском районе погиб молодой водитель

В Кушнаренковском районе Башкирии молодой человек насмерть разбился в ДТП управляя «Шерволе Лачетти».



Двигаясь по автодороге Кушнаренково-Дмитриевка водитель съехал в кювет не справившись с управлением. От полученных травм мужчина скончался на месте.



В течение суток На территории Башкирии в 19 авариях погибли три человека, 17 – получили травмы.

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