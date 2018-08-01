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    В Кушнаренковском районе погиб молодой водитель

    slavin Сегодня, 10:26105
    В Кушнаренковском районе погиб молодой водитель
    В Кушнаренковском районе Башкирии молодой человек насмерть разбился в ДТП управляя «Шерволе Лачетти».

    Двигаясь по автодороге Кушнаренково-Дмитриевка водитель съехал в кювет не справившись с управлением. От полученных травм мужчина скончался на месте.

    В течение суток На территории Башкирии в 19 авариях погибли три человека, 17 – получили травмы.
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    Метки: Кушнаренковский район

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