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    В Миякинском районе за рулем автомобиля погибла женщина

    slavin Сегодня, 10:39114
    В Миякинском районе за рулем автомобиля погибла женщина
    3 сентября в Миякинском районе в аварии погибла женщина. Об этом в своем блоге сообщил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

    Трагедии произошла на автодороге Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. Автоледи, двигаясь за рулем ВАЗ-21099 жительница Киргиз-Мияков совершила наезд на дорожный знак и вылетела на обочину дороги совершив опрокидывание автомобиля. Скорая доставила 42-летнюю женщину в больницу, однако из-за тяжелых травм спасти ее не удалось – она скончалась в реанимации.
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    Метки: Миякинский район

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