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    В Белорецке мотоциклист въехал в бетонное ограждение

    slavin Сегодня, 10:48107
    В Белорецке мотоциклист въехал в бетонное ограждение
    В прошедший понедельник, на одной из улиц Белорецка, мотоциклист, двигаясь с улицы Большого в сторону Точисского на огромной скорости налетел на бордюр совершая поворот.

    Потеряв управление мотоцикл марки «Урал» врезался в ограждение из бетона. Удар был настолько сильным, что водитель скончался на месте. Сейчас выясняется личность водителя, так как документов при нем не обнаружили.
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    Метки: Белорецк

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