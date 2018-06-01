В Кумертау преступник с разницей в несколько минут ограбил два магазина

2 сентября в отдел полиции города Кумертау поступил тревожный звонок о разбойном нападении на торговый магазин. Через несколько минут идентичный звонок поступил уже из другой торговой точки. На места вызова оперативно были направлены сотрудники полиции.



Прибыв на место происшествия, оперативники выяснили, что грабитель ворвался в один из магазинов по улице Карла Маркса и, угрожая продавщице ножом, похитил из кассы деньги. Через некоторое время он совершил еще одно нападение на другой магазин.



В результате розыскных мероприятий патруль задержал 30-летнего жителя Кумертау, который уже имел судимость. При нем находились похищенные деньги. Однако вину свою задержанный не признавал, несмотря на то, что имелись факты фиксации его злодеяния на камеру видеонаблюдения и показания потерпевших.



Сейчас преступник заключен под стражу.

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