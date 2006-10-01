В Башкирии появится сайт с информацией о продуктах питания

В Уфе подвели итоги конкурса «Лучшие товары Башкортостана»

Традиционное состязание для местных производителей проводится в 20 раз. При выборе лидеров учитывалось все: качество, безопасность, соответствие нормам. Участники боролись в пяти номинациях: продукция производственно-технического назначения, промышленные и продовольственные товары, услуги для населения и производственно-технического назначения.