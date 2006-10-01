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    В Башкирии появится сайт с информацией о продуктах питания

    slavin Вчера, 11:0088
    В Башкирии появится сайт с информацией о продуктах питания
    Жители республики узнают, что есть можно, а что не стоит.

    Накануне в рамках заседания Президиума правительства республики председатель госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова выступила с инициативной по созданию нового регионального сайта «Открытое качество Республики Башкортостан».

    Информационно-аналитический ресурс позволит жителям республики отслеживать качество товаров, лежащих на полках в магазинах. Таким образом, на портале будут опубликованы результаты дегустаций и лабораторных исследований, информация о том, качественные и безопасные ли товары, соответствует представленный продукт ГОСТу и другим нормам. Также среди посетителей сайта планируют проводить опросы. По мнению чиновников, такой сайт будет полезен не только потребителям, но и надзорным организациям.

    — Посетитель портала сможет написать все, что угодно. Например, он может купить продукцию и не согласиться с дегустационной комиссией, и это его право, потому что стабильное качество, к сожалению, не у всех, — сказала Гузэль Асылова.
    Источник: https://proural.info/
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