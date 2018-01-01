Жители Башкирии могут принять участие в разработке механизма контроля качества молока и мяса

Новые правила маркировки молока помогут выбрать качественный продукт

Вступают в силу новые правила маркировки молочных продуктов. Производители теперь обязаны указывать на молокосодержащих товарах наличие или отсутствие растительных масел. А на упаковках не должно быть названий, которые могут ввести в заблуждение покупателей.