Жители Башкирии могут принять участие в разработке механизма контроля качества молока и мяса

Председатель Курултая РБ Константин Толкачев обратился к своим подписчикам в Facebook с просьбой поучаствовать в разработке «механизма прозрачности».
В частности, депутата беспокоит, что некоторые производители могут утаивать информацию об использовании каких-то добавок. «Я, как и многие потребители, при покупке молочной продукции периодически сталкиваюсь с проблемой отсутствия информации об использовании иных ингредиентов и составляющих кроме молока, – пишет он. – Учитывая особую роль молочной продукции в рационе питания населения республики, обеспечение прозрачности можно отнести к числу приоритетных задач».Парламентарий напомнил, что в Госсобрании существует рабочая группа, которая мониторит состояние продовольственного рынка Башкирии.
Источник: http://ufatime.ru/
В частности, депутата беспокоит, что некоторые производители могут утаивать информацию об использовании каких-то добавок. «Я, как и многие потребители, при покупке молочной продукции периодически сталкиваюсь с проблемой отсутствия информации об использовании иных ингредиентов и составляющих кроме молока, – пишет он. – Учитывая особую роль молочной продукции в рационе питания населения республики, обеспечение прозрачности можно отнести к числу приоритетных задач».Парламентарий напомнил, что в Госсобрании существует рабочая группа, которая мониторит состояние продовольственного рынка Башкирии.
Источник: http://ufatime.ru/
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