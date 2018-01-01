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    Жители Башкирии могут принять участие в разработке механизма контроля качества молока и мяса

    slavin Сегодня, 15:2799
    Жители Башкирии могут принять участие в разработке механизма контроля качества молока и мяса
    Председатель Курултая РБ Константин Толкачев обратился к своим подписчикам в Facebook с просьбой поучаствовать в разработке «механизма прозрачности».

    В частности, депутата беспокоит, что некоторые производители могут утаивать информацию об использовании каких-то добавок. «Я, как и многие потребители, при покупке молочной продукции периодически сталкиваюсь с проблемой отсутствия информации об использовании иных ингредиентов и составляющих кроме молока, – пишет он. – Учитывая особую роль молочной продукции в рационе питания населения республики, обеспечение прозрачности можно отнести к числу приоритетных задач».Парламентарий напомнил, что в Госсобрании существует рабочая группа, которая мониторит состояние продовольственного рынка Башкирии.
    Источник: http://ufatime.ru/
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