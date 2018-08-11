В Башкирии цена на колбасу может подняться на 30 процентов

Такое повышение цен на мясные изделия эксперты связывают со вспышкой Африканской чумы в соседних регионах, а также с подступившим птичьим гриппом. Однако специалисты Башстата заявляют: у нас в регионе все спокойно. Разве что овощи, несмотря на наступление сезона, в цене не теряют из-за того, что урожай в этом году опаздывает. Собственная ветслужба неликвид просто не пустит на прилавок. За качеством колбасы следят специалисты. По словам продавцов, африканская чума, что настигла соседние регионы, пока никак не сказалась на цене продукции.
Эльвира Сафина, продавец: «В данный момент, в течение года, цены точно не повышались. Если они будут повышаться, то наш предприниматель заранее говорит об этом. Мясокомбинаты Челябинска, Октябрьского заранее предупреждают». А вот мясо птицы – второй по популярности ингредиент колбасы – стало дороже. Специлисты Башстата связывают это со вспышкой птичьего гриппа в соседних регионах и повышением цен кормов. Оптовики товар закупают на 10 рублей выше. Однако и далее на прилавках ситуация не изменилась. Более того, продавцам приходится уступать в погоне за объемом продаж.
Анатолий Дружинин, оптовый представитель: «Чтобы расширить ассортимент и более выгодно представить нашу продукцию, и цены мы снизили. Не в ущерб себе, но значительно снизилась прибыль».
Источник: https://bash.news/
Эльвира Сафина, продавец: «В данный момент, в течение года, цены точно не повышались. Если они будут повышаться, то наш предприниматель заранее говорит об этом. Мясокомбинаты Челябинска, Октябрьского заранее предупреждают». А вот мясо птицы – второй по популярности ингредиент колбасы – стало дороже. Специлисты Башстата связывают это со вспышкой птичьего гриппа в соседних регионах и повышением цен кормов. Оптовики товар закупают на 10 рублей выше. Однако и далее на прилавках ситуация не изменилась. Более того, продавцам приходится уступать в погоне за объемом продаж.
Анатолий Дружинин, оптовый представитель: «Чтобы расширить ассортимент и более выгодно представить нашу продукцию, и цены мы снизили. Не в ущерб себе, но значительно снизилась прибыль».
Источник: https://bash.news/
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