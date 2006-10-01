Ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова возглавил Рафис Халимов

Стало известно, кто возглавит Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Накануне в Уфе состоялся конкурс на замещение должностей руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан.
По результатам конкурса победителем на должность директора стал Халимов Рафис Идиатович, до этого работавший заместителем директора. Ранее коллективом в течение нескольких лет руководил народный артист Башкортостана Филюз Казакбаев.
Решением конкурсной комиссии свои места сохранили руководители четырех учреждений культуры и искусства. Так, победителями конкурса признаны:
– на должность художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан – Якупов Раушан Ахметович;
– на должность директора государственного автономного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Нефтекамская государственная филармония – Исмагилов Раис Абдрахманович;
– на должность директора государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Национальный литературный музей Республики Башкортостан – Муратова Гульдар Сабитовна;
– на должность генерального директора государственного бюджетного учреждения культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества – Алибаков Артур Айдарович.
Источник: http://www.bashinform.ru/
По результатам конкурса победителем на должность директора стал Халимов Рафис Идиатович, до этого работавший заместителем директора. Ранее коллективом в течение нескольких лет руководил народный артист Башкортостана Филюз Казакбаев.
Решением конкурсной комиссии свои места сохранили руководители четырех учреждений культуры и искусства. Так, победителями конкурса признаны:
– на должность художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан – Якупов Раушан Ахметович;
– на должность директора государственного автономного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Нефтекамская государственная филармония – Исмагилов Раис Абдрахманович;
– на должность директора государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Национальный литературный музей Республики Башкортостан – Муратова Гульдар Сабитовна;
– на должность генерального директора государственного бюджетного учреждения культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества – Алибаков Артур Айдарович.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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