Уроженка Башкирии организовала в своем доме в Оребурге музей башкирской культуры

В Уфе прошла научно-практическая конференция «Молодежь — стратегический рес ...

В составе делегации Мишкинского района были учитель башкирского языка МБОУ СОШ деревни Чебыково Р. Шарифьянова и главный специалист отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации МР Мишкинского района А. Басимова.