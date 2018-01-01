Уроженка Башкирии организовала в своем доме в Оребурге музей башкирской культуры

Уроженка Ишимбайского района Башкирии, ныне живущая в Оренбурге, председатель оренбургской мечети «Караван-сарай» Гулима Жангабилова создала музей башкирской культуры в собственном доме на цокольном этаже. Начала она собирать предметы башкирской национальной утвари с целью сохранить память о предках. Об этом ее увлечении сообщил родной племянник женщины, ректор Башкирской академии государственной службы и управления Ильгиз Кызыргулов, который в минувшие выходные побывал в гостях у своей тети.
«Музей создан уже давно, точную дату создания не скажу, но более 10 лет — это точно. Собирать оригинальные экспонаты тетя начала с молодости. Она душой болеет за сохранение культуры, истории башкирского народа. Сейчас готовится к 100-летию образования Башкирии, собирает исторические материалы о первом башкирском шуро, которое прошло в Оренбурге, где провозгласили об автономии башкирской республики», — рассказал Ильгиз Кызыргулов.
В коллекции частного музея имеются старинные самовары, украшения, утюги, подковы, серпы, костюмы, полотенца, ковры, приспособление для розжига самовара, массивный старинный колокол, телефон еще сталинских времен, мельничные жернова, ухват, ступы, деревянные емкости для муки и соли. Те самые орнаменты, которые вошли в основу нового бренда республики #terrabashkiria, рисовались именно с таких самобытных вещей. Помогают пополнять «сокровищницу» друзья, знакомые, родственники Гулимы Жангабиловой.
У каждой вещи своя история. Нагрудник к башкирскому костюму Гулима апа расшила сама, застежка досталась от мамы, от бабушки — все серебро и кораллы. Муж Байзулла Евдокимович — из племени табын, раздобыл изящный кумган. Дочь Ахметзаки Валиди Исянбика подарила серьги, сестра — браслеты с кольцами, соединенные цепочками. Латунный поднос был найден в Караван-сарае. Мулла подарил пять полотенец с 200-летней историей. Шестое полотенце Гулима Салихъяновна попросила сама. Они ей нужны не ради количества, а из-за орнаментов, которые ей очень пригодятся, поскольку она занялась не только воссозданием быта, но и шьет национальные костюмы. Для этого покупает у коллекционеров натуральные кораллы, монеты, внимательно смотрит фильмы, читает книги, ходит в музеи. Большую помощь оказал ей солист группы «Караван-сарай» Расул Карабулатов, подарив свой первый елян с изображением Караван-сарая.
Помимо пополнения экспозиции своего домашнего музея, Гулима Жангабилова занимается сбором башкирского фольклора, поднимает культуру местного населения, увлекает этим окружающих, пропагандирует пение народных песен. В частности, в этом году сняла небольшое видео о фольклоре деревни Кинзебулатово Ишимбайского района.
Источник: http://voshod-news.ru
«Музей создан уже давно, точную дату создания не скажу, но более 10 лет — это точно. Собирать оригинальные экспонаты тетя начала с молодости. Она душой болеет за сохранение культуры, истории башкирского народа. Сейчас готовится к 100-летию образования Башкирии, собирает исторические материалы о первом башкирском шуро, которое прошло в Оренбурге, где провозгласили об автономии башкирской республики», — рассказал Ильгиз Кызыргулов.
В коллекции частного музея имеются старинные самовары, украшения, утюги, подковы, серпы, костюмы, полотенца, ковры, приспособление для розжига самовара, массивный старинный колокол, телефон еще сталинских времен, мельничные жернова, ухват, ступы, деревянные емкости для муки и соли. Те самые орнаменты, которые вошли в основу нового бренда республики #terrabashkiria, рисовались именно с таких самобытных вещей. Помогают пополнять «сокровищницу» друзья, знакомые, родственники Гулимы Жангабиловой.
У каждой вещи своя история. Нагрудник к башкирскому костюму Гулима апа расшила сама, застежка досталась от мамы, от бабушки — все серебро и кораллы. Муж Байзулла Евдокимович — из племени табын, раздобыл изящный кумган. Дочь Ахметзаки Валиди Исянбика подарила серьги, сестра — браслеты с кольцами, соединенные цепочками. Латунный поднос был найден в Караван-сарае. Мулла подарил пять полотенец с 200-летней историей. Шестое полотенце Гулима Салихъяновна попросила сама. Они ей нужны не ради количества, а из-за орнаментов, которые ей очень пригодятся, поскольку она занялась не только воссозданием быта, но и шьет национальные костюмы. Для этого покупает у коллекционеров натуральные кораллы, монеты, внимательно смотрит фильмы, читает книги, ходит в музеи. Большую помощь оказал ей солист группы «Караван-сарай» Расул Карабулатов, подарив свой первый елян с изображением Караван-сарая.
Помимо пополнения экспозиции своего домашнего музея, Гулима Жангабилова занимается сбором башкирского фольклора, поднимает культуру местного населения, увлекает этим окружающих, пропагандирует пение народных песен. В частности, в этом году сняла небольшое видео о фольклоре деревни Кинзебулатово Ишимбайского района.
Источник: http://voshod-news.ru
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