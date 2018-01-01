Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Туймазах пройдет фотовыставка «Всемирная Фольклориада-2016 в Мексике»

    slavin Сегодня, 16:2651
    В Туймазах пройдет фотовыставка «Всемирная Фольклориада-2016 в Мексике»
    С 21 по 26 августа в центральной детско-юношеской модельной библиотеке (г. Туймазы, пр. Ленина, 2) будет работать передвижная фотовыставка «Всемирная Фольклориада-2016 в Мексике».

    Её посетители смогут ознакомиться с многообразием традиционного культурного наследия человечества, представленного на Фольклориаде, проходившей в Мексике в 2016 году. А ещё – увидеть делегацию Башкортостана, которая участвовала в фестивальных мероприятиях. Выставка проводится в преддверии Всемирной Фольклориады, которая пройдёт в Башкортостане в 2020 году.
    Источник: http://www.tuvest.ru//
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Туймазинский район

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus