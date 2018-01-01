В Туймазах пройдет фотовыставка «Всемирная Фольклориада-2016 в Мексике»

В Уфе стартовала XXVII Международная акция «Башкортостан. Природа. Человек. ...

В столице Башкортостана стартовала XXVII Международная акция «Башкортостан. Природа. Человек. Культура - 2018». Традиционный проект фотоклуба "Агидель" Республиканского центра народного творчества пройдет с 4 по 11 июня и будет проведена в рамках подготовки к проведению Всемирной Фольклориады-2020.