В Туймазах пройдет фотовыставка «Всемирная Фольклориада-2016 в Мексике»

С 21 по 26 августа в центральной детско-юношеской модельной библиотеке (г. Туймазы, пр. Ленина, 2) будет работать передвижная фотовыставка «Всемирная Фольклориада-2016 в Мексике».
Её посетители смогут ознакомиться с многообразием традиционного культурного наследия человечества, представленного на Фольклориаде, проходившей в Мексике в 2016 году. А ещё – увидеть делегацию Башкортостана, которая участвовала в фестивальных мероприятиях. Выставка проводится в преддверии Всемирной Фольклориады, которая пройдёт в Башкортостане в 2020 году.
Источник: http://www.tuvest.ru//
Её посетители смогут ознакомиться с многообразием традиционного культурного наследия человечества, представленного на Фольклориаде, проходившей в Мексике в 2016 году. А ещё – увидеть делегацию Башкортостана, которая участвовала в фестивальных мероприятиях. Выставка проводится в преддверии Всемирной Фольклориады, которая пройдёт в Башкортостане в 2020 году.
Источник: http://www.tuvest.ru//
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Метки: Туймазинский район