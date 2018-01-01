Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима

Главные российские фильмы осени

Эта осень для российского кино богата на премьеры. В прокат выйдут победители Кинотавра, завершение документальной трилогии Парфенова, диснеевская сказка, два блокбастера в духе "Викинга" и еще один фильм о балерине, который еще до премьеры так всех достал, что в этой подборке обойдемся без него.