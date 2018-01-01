Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима

Фильм по повести Мустая Карима «Радость нашего дома» снимается под названием «Сестренка». Жанр обозначен как военная драма.
В настоящее время съемки картины проходят в с. Новохасаново Белорецкого района республики на берегу реки Инзер. Фильм с известной юной актрисой Мартой Тимофеевой в главной роли снимает народный артист России Александр Галибин.
«Верю в то, что картина станет радостью каждого дома, куда войдет. Счастье ощущения детства, бескрайнего простора, открытия мира, той доброты, которая тебя окружает – впечатления, которые остаются на всю жизнь. Надеюсь, что зритель сможет увидеть в главном герое прежде всего себя», – сказал Александр Галибин порталу Кино-театр.ру.
«Звучание башкирского языка, природа и красота этих мест – важнейшие составляющие фильма», — отметил продюсер Дмитрий Фикс.
Фильм снимают кинокомпания «Мотор фильм студия» (Москва) и Фонд им. М. Карима при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Автор сценария — Айдар Акманов. Роли исполняют Арслан Акчурин, Юсуф Рахметов, Ильгиза Гильманова, Сулпан Абдрахимова, Рауис Загитов и Виталий Салий.
Премьера запланирована на 2019 год — год векового юбилея народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
Источник: http://www.bashinform.ru/
В настоящее время съемки картины проходят в с. Новохасаново Белорецкого района республики на берегу реки Инзер. Фильм с известной юной актрисой Мартой Тимофеевой в главной роли снимает народный артист России Александр Галибин.
«Верю в то, что картина станет радостью каждого дома, куда войдет. Счастье ощущения детства, бескрайнего простора, открытия мира, той доброты, которая тебя окружает – впечатления, которые остаются на всю жизнь. Надеюсь, что зритель сможет увидеть в главном герое прежде всего себя», – сказал Александр Галибин порталу Кино-театр.ру.
«Звучание башкирского языка, природа и красота этих мест – важнейшие составляющие фильма», — отметил продюсер Дмитрий Фикс.
Фильм снимают кинокомпания «Мотор фильм студия» (Москва) и Фонд им. М. Карима при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Автор сценария — Айдар Акманов. Роли исполняют Арслан Акчурин, Юсуф Рахметов, Ильгиза Гильманова, Сулпан Абдрахимова, Рауис Загитов и Виталий Салий.
Премьера запланирована на 2019 год — год векового юбилея народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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