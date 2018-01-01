В Уфе выберут «Красу Башкортостана-2018»

В Уфе простились с народным писателем Башкортостана, драматургом Флоридом Б ...

20 января в Уфе, в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, собралась вся культурная общественность Башкортостана, чтобы проводить в последний путь выдающегося драматурга, народного писателя Башкортостана, лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан Флорида Булякова.