Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Уфе выберут «Красу Башкортостана-2018»

    slavin Сегодня, 12:2964
    В Уфе выберут «Красу Башкортостана-2018»
    20 августа в Башкирском государственном театре драмы имени Мажита Гафури состоится финал III республиканского конкурса красоты «Краса Башкортостана-2018».

    Конкурс ежегодно проводит модельное агентство «Мисс Башкортостан». За титул главной красавицы республики будут бороться 10 девушек. За победительницу в номинации «Мисс зрительских симпатий» можно проголосовать в группе конкурса «ВКонтакте».

    Обладательница заветной короны представит регион на международных конкурсах красоты. В прошлом году «Красой Башкортостана» стала Раушания Искужина из Баймака, годом ранее — Айза Кинзикеева из города Ишимбая.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Уфа

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus