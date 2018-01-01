В Уфе выберут «Красу Башкортостана-2018»

20 августа в Башкирском государственном театре драмы имени Мажита Гафури состоится финал III республиканского конкурса красоты «Краса Башкортостана-2018».
Конкурс ежегодно проводит модельное агентство «Мисс Башкортостан». За титул главной красавицы республики будут бороться 10 девушек. За победительницу в номинации «Мисс зрительских симпатий» можно проголосовать в группе конкурса «ВКонтакте».
Обладательница заветной короны представит регион на международных конкурсах красоты. В прошлом году «Красой Башкортостана» стала Раушания Искужина из Баймака, годом ранее — Айза Кинзикеева из города Ишимбая.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Конкурс ежегодно проводит модельное агентство «Мисс Башкортостан». За титул главной красавицы республики будут бороться 10 девушек. За победительницу в номинации «Мисс зрительских симпатий» можно проголосовать в группе конкурса «ВКонтакте».
Обладательница заветной короны представит регион на международных конкурсах красоты. В прошлом году «Красой Башкортостана» стала Раушания Искужина из Баймака, годом ранее — Айза Кинзикеева из города Ишимбая.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Уфа