В Октябрьском прошел четвертый межрегиональный фестиваль-конкурс «Распахнись, душа казачья!»









Дарья Мордвинова из Приютова стала победительницей конкурса, получив звание лауреата I степени. Даша учится в Октябрьском музыкальном училище, продолжая радовать песнями поклонников ее таланта.



– На фестивале казачьей культуры царила замечательная атмосфера, – рассказывает Дарья. – Организация была на высшем уровне. Было очень интересно поучаствовать в таком конкурсе. Проходили мастер-классы по инструментам, казачьему плясу и вокалу. Одним из самых ярких и запоминающихся моментов стало шествие по городу. Мы шли по улицам в костюмах и пели песни! Ну и, конечно же, гала-концерт стал кульминацией праздника, объявление результатов конкурса и награждения.

Анна Лапина

Источник: В начале лета в Октябрьский съехались более сорока фольклорных коллективов и солистов из городов и районов Республики Башкортостан, Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, из Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Самарской областей, почти триста человек! Лились песни и захватывающие мелодии плясов, звенели струны уникальных музыкальных инструментов, в городском парке широко прошло народное гуляние, организованное местной казачьей станицей. Гости отведали душистой каши из походной кухни, попробовали шашкой рубить, на коне прокатились и в казачий курень заглянули.Дарья Мордвинова из Приютова стала победительницей конкурса, получив звание лауреата I степени. Даша учится в Октябрьском музыкальном училище, продолжая радовать песнями поклонников ее таланта.– На фестивале казачьей культуры царила замечательная атмосфера, – рассказывает Дарья. – Организация была на высшем уровне. Было очень интересно поучаствовать в таком конкурсе. Проходили мастер-классы по инструментам, казачьему плясу и вокалу. Одним из самых ярких и запоминающихся моментов стало шествие по городу. Мы шли по улицам в костюмах и пели песни! Ну и, конечно же, гала-концерт стал кульминацией праздника, объявление результатов конкурса и награждения.Анна ЛапинаИсточник: https://belizv.rbsmi.ru/

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