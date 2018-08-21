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    В Октябрьском прошел четвертый межрегиональный фестиваль-конкурс «Распахнись, душа казачья!»

    slavin Вчера, 12:16129
    В Октябрьском прошел четвертый межрегиональный фестиваль-конкурс «Распахнись, душа казачья!»
    В начале лета в Октябрьский съехались более сорока фольклорных коллективов и солистов из городов и районов Республики Башкортостан, Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, из Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Самарской областей, почти триста человек! Лились песни и захватывающие мелодии плясов, звенели струны уникальных музыкальных инструментов, в городском парке широко прошло народное гуляние, организованное местной казачьей станицей. Гости отведали душистой каши из походной кухни, попробовали шашкой рубить, на коне прокатились и в казачий курень заглянули.

    В Октябрьском прошел четвертый межрегиональный фестиваль-конкурс «Распахнись, душа казачья!»


    Дарья Мордвинова из Приютова стала победительницей конкурса, получив звание лауреата I степени. Даша учится в Октябрьском музыкальном училище, продолжая радовать песнями поклонников ее таланта.

    – На фестивале казачьей культуры царила замечательная атмосфера, – рассказывает Дарья. – Организация была на высшем уровне. Было очень интересно поучаствовать в таком конкурсе. Проходили мастер-классы по инструментам, казачьему плясу и вокалу. Одним из самых ярких и запоминающихся моментов стало шествие по городу. Мы шли по улицам в костюмах и пели песни! Ну и, конечно же, гала-концерт стал кульминацией праздника, объявление результатов конкурса и награждения.
    Анна Лапина
    Источник: https://belizv.rbsmi.ru/
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    Метки: Октябрьский

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