В Тумазинском районе строят Дом культуры

Городской житель вряд ли до конца осознаёт, какое значение для сельчан имеет действующий Дом культуры. В деревнях люди живут не только работой, их не меньше горожан интересуют новинки культуры, концерты, праздники. Сельский клуб – это ещё и проводник государственной политики: здесь проходят сходы граждан, выборы, встречи руководителей всех уровней с сельчанами. Чтобы эти центры работали, их необходимо содержать в надлежащем состоянии.
Жителям села Новые Бишинды долгое время с этим не везло. Старое здание местного клуба зимой не отапливалось. Наступил момент, когда проводить культурно-массовые мероприятия в нём стало невозможно – культурная жизнь в селе стала угасать. Та же участь постигла и сельскую библиотеку – 5 лет назад её «отселили» в соседнее село Верхние Бишинды.
Дольше всех продержался в старом здании местный ФАП – оставить без медицинской помощи 250 жителей села Новые Бишинды, разумеется, никто бы не решился. Но нынешним летом ФАПу всё же пришлось поменять место дислокации. Дело в том, что на спонсорские средства одного из выходцев села здесь решили строить новое здание.
Строительные работы начались в июне. Подрядчик Строительная фирма № 3 возводит капитальное строение площадью 230 квадратных метров на месте старого клуба. Завершить работы планируется к концу октября. Подрядчик обещал обеспечить сельчанам комфортные условия для работы: в здании будет тепло, будут вода (для этого строители пробурили скважину), газ, благоустроенный санузел.
Клуб станет многофункциональным Домом культуры, в котором возобновят работу творческие объединения. А благодаря тому, что в концертном зале установят съёмные стулья, сельчане смогут проводить здесь ещё и спортивные мероприятия. В здание вернутся фельдшерско-акушерский пункт и библиотека. Сельчане с нетерпением ждут этого момента.
Источник: http://www.tuvest.ru//
Жителям села Новые Бишинды долгое время с этим не везло. Старое здание местного клуба зимой не отапливалось. Наступил момент, когда проводить культурно-массовые мероприятия в нём стало невозможно – культурная жизнь в селе стала угасать. Та же участь постигла и сельскую библиотеку – 5 лет назад её «отселили» в соседнее село Верхние Бишинды.
Дольше всех продержался в старом здании местный ФАП – оставить без медицинской помощи 250 жителей села Новые Бишинды, разумеется, никто бы не решился. Но нынешним летом ФАПу всё же пришлось поменять место дислокации. Дело в том, что на спонсорские средства одного из выходцев села здесь решили строить новое здание.
Строительные работы начались в июне. Подрядчик Строительная фирма № 3 возводит капитальное строение площадью 230 квадратных метров на месте старого клуба. Завершить работы планируется к концу октября. Подрядчик обещал обеспечить сельчанам комфортные условия для работы: в здании будет тепло, будут вода (для этого строители пробурили скважину), газ, благоустроенный санузел.
Клуб станет многофункциональным Домом культуры, в котором возобновят работу творческие объединения. А благодаря тому, что в концертном зале установят съёмные стулья, сельчане смогут проводить здесь ещё и спортивные мероприятия. В здание вернутся фельдшерско-акушерский пункт и библиотека. Сельчане с нетерпением ждут этого момента.
Источник: http://www.tuvest.ru//
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