В Тумазинском районе строят Дом культуры

В 1969 году в деревне Ирсаево открылся сельский клуб

Это первый клуб в Мишкинском совхозе, построенный по типовому проекту. В нем светло и удобно для культурного отдыха: в большом зале, рассчитанном на 300 мест, можно смотреть кино, выступления художественной самодеятельности, послушать лекции, доклады, беседы, провести интересные вечера.