Авторизация


    • Забыли пароль?

    Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 15 человек

    slavin Сегодня, 10:54233
    Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 15 человек
    По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории Башкирии диагноз «корь» поставили еще двум детям и одному взрослому. Таким образом, на сегодняшний день в республике корью заболели 15 человек: шесть взрослых и девять детей.

    Больше всего, восемь, случаев зарегистрированы в Уфе. Остальные заболевшие живут в Уфимском, Иглинском и Чишминском районах. В связи с ростом заболеваемости в образовательных учреждениях введен временный запрет на посещение занятий детьми, не привитыми от кори. Закон дает такое право организациям в случае опасности возникновения эпидемии или массовых инфекционных заболеваний.

    Напомним, корь – вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Имеет высокую восприимчивость и особенно опасна для не привитых людей и взрослых пациентов. Инкубационный период кори составляет 21 день, а проявляет себя болезнь высокой температурой, конъюнктивитом, воспалением рта и верхних дыхательных путей, а также характерной сыпью на теле.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus