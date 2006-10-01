Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 15 человек

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории Башкирии диагноз «корь» поставили еще двум детям и одному взрослому. Таким образом, на сегодняшний день в республике корью заболели 15 человек: шесть взрослых и девять детей.
Больше всего, восемь, случаев зарегистрированы в Уфе. Остальные заболевшие живут в Уфимском, Иглинском и Чишминском районах. В связи с ростом заболеваемости в образовательных учреждениях введен временный запрет на посещение занятий детьми, не привитыми от кори. Закон дает такое право организациям в случае опасности возникновения эпидемии или массовых инфекционных заболеваний.
Напомним, корь – вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Имеет высокую восприимчивость и особенно опасна для не привитых людей и взрослых пациентов. Инкубационный период кори составляет 21 день, а проявляет себя болезнь высокой температурой, конъюнктивитом, воспалением рта и верхних дыхательных путей, а также характерной сыпью на теле.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Больше всего, восемь, случаев зарегистрированы в Уфе. Остальные заболевшие живут в Уфимском, Иглинском и Чишминском районах. В связи с ростом заболеваемости в образовательных учреждениях введен временный запрет на посещение занятий детьми, не привитыми от кори. Закон дает такое право организациям в случае опасности возникновения эпидемии или массовых инфекционных заболеваний.
Напомним, корь – вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Имеет высокую восприимчивость и особенно опасна для не привитых людей и взрослых пациентов. Инкубационный период кори составляет 21 день, а проявляет себя болезнь высокой температурой, конъюнктивитом, воспалением рта и верхних дыхательных путей, а также характерной сыпью на теле.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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