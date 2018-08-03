Корь в Башкирии: как защитить себя и своего ребенка?

Клещи весной выходят на «тропу войны»

Клещей около 800 видов, и только два из них являются переносчиками опасных для человека заболеваний. Энцефалитом заражено примерно 13 процентов всех клещей. Следовательно, не каждый передаёт инфекцию при укусе, и всё же надо знать: чем дольше насекомое останется незамеченным на теле, тем больше риск заражения. Бывает так, что один и тот же клещ болен и клещевым энцефалитом и клещевым Лайм-Боррелиозом.