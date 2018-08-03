Корь в Башкирии: как защитить себя и своего ребенка?

В Башкирии за этот год уже 19 человек заболели корью. С чем связана вспышка заболеваемости и как защититься от опасной инфекции? «Электрогазета» проконсультировалась у специалистов.
— Неблагоприятная ситуация по кори наблюдается по всему миру, в том числе и в регионах Российской Федерации. И Башкортостан здесь не исключение, — пояснила представитель отдела социально-гигиенического мониторинга и информационного обеспечения Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Жилкина. — Инфекция в 2018 году зафиксирована на территории города Уфы, Уфимского, Чишминского и Иглинского районов.
Как защититься? Единственный эффективный метод — прививка. В частности, родителям ни в коем случае не следует отказываться от вакцинации детей. Первая прививка от кори делается по достижении ребенком возраста одного года. Затем нужно сделать ревакцинацию — с шести до семи лет (перед поступлением в первый класс).
Согласно Национальному календарю прививок делаются прививки и взрослым людям в возрасте до 35 лет (тем, кто по какой-либо причине не сделал прививку в детстве). Профилактические прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по месту прикрепления полиса медицинского страхования совершенно бесплатно (нужно обратиться к участковому терапевту). Если вам больше 35 — вы можете сделать прививку на платной основе.
— Управление Роспотребнадзора по РБ, со своей стороны, реализует профилактические мероприятия. Если житель Башкирии заболел корью, мы выявляем круг контактных лиц и за каждым устанавливаем особое медицинское наблюдение сроком на 21 день (инкубационный период). В случае если эти люди не привиты, им делаются прививки.
— рассказывает представитель ведомства.
Специалисты напоминают, что осложнения при кори протекают с поражением органов дыхания: гнойные риниты, конъюнктивиты, блефариты, стоматиты, ларингиты, отиты, пневмонии; с поражением ЦНС: энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты; с поражением ЖКТ: нефрозонефриты, пиелонефриты, сепсис, гангрена кожи. «Входные ворота» для инфекции — дыхательные пути и конъюнктива глаз, затем вирус попадает в кровь. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 9 до 21 дня. Корью может заболеть каждый, кто не привит и не болел ранее.
Многие мамы интересуются — в каких случаях ребенка можно не прививать от кори? Медики в этом вопросе единодушны: прививку от кори можно отложить лишь временно — в случае обострения у ребенка хронического заболевания (к примеру, аллергии, бронхиальной астмы) или возникновения ОРВИ и т.п. В таких случаях оформляется временный медицинский отвод. После выздоровления и нормализации состояния возможно введение вакцины ребенку.
Источник: http://i-gazeta.com/
— Неблагоприятная ситуация по кори наблюдается по всему миру, в том числе и в регионах Российской Федерации. И Башкортостан здесь не исключение, — пояснила представитель отдела социально-гигиенического мониторинга и информационного обеспечения Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Жилкина. — Инфекция в 2018 году зафиксирована на территории города Уфы, Уфимского, Чишминского и Иглинского районов.
Как защититься? Единственный эффективный метод — прививка. В частности, родителям ни в коем случае не следует отказываться от вакцинации детей. Первая прививка от кори делается по достижении ребенком возраста одного года. Затем нужно сделать ревакцинацию — с шести до семи лет (перед поступлением в первый класс).
Согласно Национальному календарю прививок делаются прививки и взрослым людям в возрасте до 35 лет (тем, кто по какой-либо причине не сделал прививку в детстве). Профилактические прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по месту прикрепления полиса медицинского страхования совершенно бесплатно (нужно обратиться к участковому терапевту). Если вам больше 35 — вы можете сделать прививку на платной основе.
— Управление Роспотребнадзора по РБ, со своей стороны, реализует профилактические мероприятия. Если житель Башкирии заболел корью, мы выявляем круг контактных лиц и за каждым устанавливаем особое медицинское наблюдение сроком на 21 день (инкубационный период). В случае если эти люди не привиты, им делаются прививки.
— рассказывает представитель ведомства.
Специалисты напоминают, что осложнения при кори протекают с поражением органов дыхания: гнойные риниты, конъюнктивиты, блефариты, стоматиты, ларингиты, отиты, пневмонии; с поражением ЦНС: энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты; с поражением ЖКТ: нефрозонефриты, пиелонефриты, сепсис, гангрена кожи. «Входные ворота» для инфекции — дыхательные пути и конъюнктива глаз, затем вирус попадает в кровь. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 9 до 21 дня. Корью может заболеть каждый, кто не привит и не болел ранее.
Многие мамы интересуются — в каких случаях ребенка можно не прививать от кори? Медики в этом вопросе единодушны: прививку от кори можно отложить лишь временно — в случае обострения у ребенка хронического заболевания (к примеру, аллергии, бронхиальной астмы) или возникновения ОРВИ и т.п. В таких случаях оформляется временный медицинский отвод. После выздоровления и нормализации состояния возможно введение вакцины ребенку.
Источник: http://i-gazeta.com/
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