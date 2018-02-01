В Нуримановском районе выступили врачи кардиоцентра





С докладом и развернутой презентацией о современных рекомендациях по лечению больных с острым коронарным синдромом и анализом показателей деятельности кардиологической службы названных районов выступила главный внештатный кардиолог Минздрава РБ, главный врач Республиканского кардиоцентра (РКЦ) Николаева И.Е.



Врач сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения №2 РКЦ Щелоков М.В. рассказал об актуальности проблем кардиохирургических пациентов в амбулаторной практике, их лечении.



В рамках Школы одновременно прошел круглый стол. Главная медицинская сестра РКЦ Назарова И.Р. напомнила фельдшерам и медицинским сестрам алгоритмы оказания экстренной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач анестезиолог-реаниматолог РКЦ Валитов В.В. ознакомил участников мероприятия с принципами оказания помощи больным с острым коронарным синдромом на догоспитальном и госпитальном этапах. В завершение мероприятия состоялась дискуссия, в ходе которой специалисты обсудили интересующие вопросы.



В этот же день в Нуримановском районе в рамках Школы был проведен урок здоровья в детском оздоровительном лагере «Родник». Сотрудники кардиоцентра рассказали детям о том, что очень важно следить за своим здоровьем с самого детства. Ребят также ознакомили с приемами сердечно-легочной реанимации с использованием тренажера.



Кроме того, накануне в целях приближения специализированной кардиологической помощи сельскому населению состоялся выезд врачей — кардиологов РКЦ на передвижном медицинском центре в Новосубаевский фельдшерско-акушерский пункт Нуримановского района. Всего были проконсультированы врачами – кардиологами 65 человек.

Источник: 9 августа в Нуримановском районе в селе Красная горка состоялась выездная Школа – семинар «Диагностика, лечение и профилактика основных сердечно-сосудистых заболеваний» с участием врачей кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, фельдшеров ФАП, медицинских сестер Нуримановского, Иглинского, Благовещенского, Кушнаренковского районов.С докладом и развернутой презентацией о современных рекомендациях по лечению больных с острым коронарным синдромом и анализом показателей деятельности кардиологической службы названных районов выступила главный внештатный кардиолог Минздрава РБ, главный врач Республиканского кардиоцентра (РКЦ) Николаева И.Е.Врач сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения №2 РКЦ Щелоков М.В. рассказал об актуальности проблем кардиохирургических пациентов в амбулаторной практике, их лечении.В рамках Школы одновременно прошел круглый стол. Главная медицинская сестра РКЦ Назарова И.Р. напомнила фельдшерам и медицинским сестрам алгоритмы оказания экстренной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач анестезиолог-реаниматолог РКЦ Валитов В.В. ознакомил участников мероприятия с принципами оказания помощи больным с острым коронарным синдромом на догоспитальном и госпитальном этапах. В завершение мероприятия состоялась дискуссия, в ходе которой специалисты обсудили интересующие вопросы.В этот же день в Нуримановском районе в рамках Школы был проведен урок здоровья в детском оздоровительном лагере «Родник». Сотрудники кардиоцентра рассказали детям о том, что очень важно следить за своим здоровьем с самого детства. Ребят также ознакомили с приемами сердечно-легочной реанимации с использованием тренажера.Кроме того, накануне в целях приближения специализированной кардиологической помощи сельскому населению состоялся выезд врачей — кардиологов РКЦ на передвижном медицинском центре в Новосубаевский фельдшерско-акушерский пункт Нуримановского района. Всего были проконсультированы врачами – кардиологами 65 человек.Источник: https://sterlegrad.ru/

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