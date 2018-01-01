Житель Кушнаренковского района пожаловался на отвратительное состояние местной больницы

Становление и развитие здравоохранения в Мишкинском районе

До 1935 года в с. Мишкино был один фельдшерский пункт, который располагался по ул. Ленина (на месте дома Ч. А. Айнуллиной), где работали фельдшер Макаров, оспопрививательница Мишина и аптекарь Позолотина. В селах Чураево и Новотроицкое были больницы на 10 коек каждая, где заведовали фельдшеры и работали сестры-выдвиженки.