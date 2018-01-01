Житель Кушнаренковского района пожаловался на отвратительное состояние местной больницы

По словам мужчины, за все время сколько он там живет, ни один медицинский чиновник центральную больницу Кушнаренковского района не посещал. Лечебное учреждение не просто нужно срочно ремонтировать, в некоторых моментах оно просто опасно для жизни.
Свою жалобу Радик Валишин разместил на проекте Электронной приемной органов власти республики. Редакция proural приводит текст жалобы полностью:
— Уважаемые чиновники Министерства здравоохранения Республики Башкортостан! Обращаюсь к Вам с вопросом - кто из Вас и когда в последний раз посещал подведомственные Вам лечебные учреждения республики и конкретно Центральную районную больницу в селе Кушнаренково? По всей видимости, лет 20 здесь не ступала нога чиновника! Здание районной поликлиники уже давно находится в аварийном состоянии, из-за чего одно крыло здания пришлось закрыть (хотя в этом крыле находится единственный вход в здание); часть кабинетов поликлиники перенесли в здание стационара, уплотнив и так не вольготное размещение больницы. Здание стоматологической поликлиники, построенное еще купцом Грибушиным в 1911 году, дало трещину из-за неправильно пристроенного помещения советской поры. Из-за угрозы обрушения которого пришлось, вновь уплотнив приемный покой перенести кабинеты стоматологии. Видимо из-за нехватки финансовых средств и помещений давно закрыты многие физиотерапевтические кабинеты, и даже морг, из-за чего умерших приходится возить в Дюртюли или на ул. Цветочную в г. Уфе. А родственникам возить их за свой счет обратно, что предать земле.
Руководство Кушнаренковской ЦРБ, видимо своеобразно понимает требования Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части ст. 15 О беспрепятственном доступе инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Здесь на всех путях доступа на территорию больницы стоят препятствия, которые не могут преодолеть не только инвалиды, но и матери с колясками и даже здоровые люди: вход в поликлинику выходит сразу же на проезжую часть, тротуар (в прямом понимании этого термина) отсутствует, место посадки и высадки инвалидов отсутствует; общественная стоянка автотранспорта являет собой злую насмешку над людьми - здесь даже установлены специальные знаки, для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями, но преодолеть барьеры, созданные человеческой глупостью здесь же на стоянке невозможно даже здоровому человеку: дорожки нет, калитка перегорожена перекладиной на уровне 1 м 60 см, асфальтовое покрытие стоянки в ямах как после бомбежки. Входные группы в Терапевтическое и стоматологическое отделения оборудованы неким подобием пандуса, не соответствующим никаким нормам и не пригодным к практическому применению. В здание поликлиники инвалиду самостоятельно вообще попасть нельзя. Проход на территорию ЦРБ со стороны административного корпуса закрыт неисправным вертлюгом, сквозь которые приходится протискиваться боком. На въезде на территорию больницы оборудован пост охраны ЧОП с давно неисправным шлагбаумом и натянутым поперек проезда тросом, который охранник любезно открывает только перед автомобилями медперсонала и машинами скорой помощи. Женщинам же с колясками и инвалидам приходится протискиваться сквозь, так называемую калитку - фактически узкому, не соответствующим никаким нормам проходу между столбами ворот. Ни один выход с территории Кушнаренковской ЦРБ не может считаться эвакуационным согласно п. 6.10 СНИП 21-01-97, так как не соответствуют по размерам п. 6.16 данного документа.
Про внутреннее состояние помещений поликлиники и оборудование, те условия труда медицинского персонала Кушнаренковской больницы и условия для клиентов говорить сложно, это надо видеть. Я за долгие годы военной службы объездил страну (СССР и РФ) вдоль и поперек, но такое ужасающее состояние лечебного учреждения вижу впервые в современной России. Такое ощущение, что попал назад в 60-е годы прошлого века. Думаю, что Вас, уважаемые господа давно пора обратить внимание на подведомственные лечебные учреждения и состояние медицинского обеспечения в республике и не только в городе Уфе. Иначе данные Башкортостанстата об естественной убыли населения в регионе будут только увеличиваться.
Источник: https://proural.info/
Свою жалобу Радик Валишин разместил на проекте Электронной приемной органов власти республики. Редакция proural приводит текст жалобы полностью:
— Уважаемые чиновники Министерства здравоохранения Республики Башкортостан! Обращаюсь к Вам с вопросом - кто из Вас и когда в последний раз посещал подведомственные Вам лечебные учреждения республики и конкретно Центральную районную больницу в селе Кушнаренково? По всей видимости, лет 20 здесь не ступала нога чиновника! Здание районной поликлиники уже давно находится в аварийном состоянии, из-за чего одно крыло здания пришлось закрыть (хотя в этом крыле находится единственный вход в здание); часть кабинетов поликлиники перенесли в здание стационара, уплотнив и так не вольготное размещение больницы. Здание стоматологической поликлиники, построенное еще купцом Грибушиным в 1911 году, дало трещину из-за неправильно пристроенного помещения советской поры. Из-за угрозы обрушения которого пришлось, вновь уплотнив приемный покой перенести кабинеты стоматологии. Видимо из-за нехватки финансовых средств и помещений давно закрыты многие физиотерапевтические кабинеты, и даже морг, из-за чего умерших приходится возить в Дюртюли или на ул. Цветочную в г. Уфе. А родственникам возить их за свой счет обратно, что предать земле.
Руководство Кушнаренковской ЦРБ, видимо своеобразно понимает требования Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части ст. 15 О беспрепятственном доступе инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Здесь на всех путях доступа на территорию больницы стоят препятствия, которые не могут преодолеть не только инвалиды, но и матери с колясками и даже здоровые люди: вход в поликлинику выходит сразу же на проезжую часть, тротуар (в прямом понимании этого термина) отсутствует, место посадки и высадки инвалидов отсутствует; общественная стоянка автотранспорта являет собой злую насмешку над людьми - здесь даже установлены специальные знаки, для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями, но преодолеть барьеры, созданные человеческой глупостью здесь же на стоянке невозможно даже здоровому человеку: дорожки нет, калитка перегорожена перекладиной на уровне 1 м 60 см, асфальтовое покрытие стоянки в ямах как после бомбежки. Входные группы в Терапевтическое и стоматологическое отделения оборудованы неким подобием пандуса, не соответствующим никаким нормам и не пригодным к практическому применению. В здание поликлиники инвалиду самостоятельно вообще попасть нельзя. Проход на территорию ЦРБ со стороны административного корпуса закрыт неисправным вертлюгом, сквозь которые приходится протискиваться боком. На въезде на территорию больницы оборудован пост охраны ЧОП с давно неисправным шлагбаумом и натянутым поперек проезда тросом, который охранник любезно открывает только перед автомобилями медперсонала и машинами скорой помощи. Женщинам же с колясками и инвалидам приходится протискиваться сквозь, так называемую калитку - фактически узкому, не соответствующим никаким нормам проходу между столбами ворот. Ни один выход с территории Кушнаренковской ЦРБ не может считаться эвакуационным согласно п. 6.10 СНИП 21-01-97, так как не соответствуют по размерам п. 6.16 данного документа.
Про внутреннее состояние помещений поликлиники и оборудование, те условия труда медицинского персонала Кушнаренковской больницы и условия для клиентов говорить сложно, это надо видеть. Я за долгие годы военной службы объездил страну (СССР и РФ) вдоль и поперек, но такое ужасающее состояние лечебного учреждения вижу впервые в современной России. Такое ощущение, что попал назад в 60-е годы прошлого века. Думаю, что Вас, уважаемые господа давно пора обратить внимание на подведомственные лечебные учреждения и состояние медицинского обеспечения в республике и не только в городе Уфе. Иначе данные Башкортостанстата об естественной убыли населения в регионе будут только увеличиваться.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Кушнаренковский район