Онкологи из Америки и Башкирии будут сотрудничать над новыми методами лечения рака

Медики из США и Башкирии будут сотрудничать при лечении онкологических заболеваний. На днях в клинике БГМУ ректор вуза Валентин Павлов удалили пациенту пораженные раком лимфоузлы. За ходом операции следили студенты из Европы и Индии, а ассистировала профессору студентка из Чехии.



Также за манипуляциями врача следил уроженец Уфы, а ныне профессор Тулейнского университета США Дамир Хисматуллин. Он разработал авторский метод лечения рака путем клеточной механики и намерен поделиться своим опытом с башкирскими коллегами.Суть нового метода заключается в том, что на опухоль воздействуют комплексно, не только медикаментозно, но и механически - с помощью ультразвука.

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