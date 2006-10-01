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    В Башкирии планируют строить Западный обход райцентра Толбазы

    slavin Вчера, 20:4399
    В Башкирии планируют строить Западный обход райцентра Толбазы
    В Башкирии планируется строительство объездной автомобильной дороги межмуниципального значения — Западного обхода села Толбазы, сообщили в Гострансе РБ. Дорога нужна для разгрузки улиц райцентра. Строительство разделено на два этапа по 5,6 и 3,9 км. Проектная документация разработана ГКУ «Уралдортранс», получено положительное заключение госэкспертизы. Общая стоимость работ может составит 341 млн рублей. Этот проект будет реализован, если удастся привлечь средства федерального бюджета: соответствующая заявка направлена в Минэкономразвития России, пояснили в Гострансе.

    Также важным вопросом для Толбазов является строительство развязки с выездом на оренбургскую трассу в районе кирпичных заводов и развитие улично-дорожной сети микрорайона Северный, сообщили в администрации района.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Толбазы

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