В Башкирии планируют строить Западный обход райцентра Толбазы

В Башкирии планируется строительство объездной автомобильной дороги межмуниципального значения — Западного обхода села Толбазы, сообщили в Гострансе РБ. Дорога нужна для разгрузки улиц райцентра. Строительство разделено на два этапа по 5,6 и 3,9 км. Проектная документация разработана ГКУ «Уралдортранс», получено положительное заключение госэкспертизы. Общая стоимость работ может составит 341 млн рублей. Этот проект будет реализован, если удастся привлечь средства федерального бюджета: соответствующая заявка направлена в Минэкономразвития России, пояснили в Гострансе.

Также важным вопросом для Толбазов является строительство развязки с выездом на оренбургскую трассу в районе кирпичных заводов и развитие улично-дорожной сети микрорайона Северный, сообщили в администрации района.

