В Башкирии утвердили стандарты стоимости ЖКУ по городам и районам

Правительство РБ утвердило республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год и первое полугодие 2019 года. Эти суммы необходимы для определения размеров субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Так, для собственников квартир в многоэтажках установлены следующие суммы:

- Уфа: для одиноко проживающего гражданина – 3 392,09 рубля, для одного члена семьи из двух человек – 2 551,19 рубля, для одного члена семьи, состоящей из трех человек и более – 2 322,10 рубля;

- Агидель: для одиноко проживающего гражданина – 3 786,67 рубля, для одного члена семьи из двух человек – 2 823,73, для одного члена семьи, состоящей из трех человек и более – 2 568,75;

- Кумертау: для одиноко проживающего гражданина – 3 447,87, для одного члена семьи из двух человек – 2 521,56, для одного члена семьи, состоящей из трех человек и более – 2 271,17;

- Нефтекамск: для одиноко проживающего гражданина – 3 304,24, для одного члена семьи из двух человек – 2 449,14, для одного члена семьи, состоящей из трех человек и более – 2 216,55;

- Октябрьский: для одиноко проживающего гражданина – 3 495,07, для одного члена семьи из двух человек – 2 583,06, для одного члена семьи, состоящей из трех человек и более – 2 336,24;

- Салават: для одиноко проживающего гражданина – 3 240,62, для одного члена семьи из двух человек – 2 311,67, для одного члена семьи, состоящей из трех человек и более – 2 064,38;

- Сибай: для одиноко проживающего гражданина – 3 909,65, для одного члена семьи из двух человек – 2 867,86, для одного члена семьи, состоящей из трех человек и более – 2 588,59;

- Стерлитамак: для одиноко проживающего гражданина – 3 023,42, для одного члена семьи из двух человек – 2 232,58, для одного члена семьи, состоящей из трех человек и более – 2 016,12 рубля.

Также отдельно утверждены стандарты стоимости платы за ЖКУ для собственников квартир в домах до 6 этажей, частных домов и для нанимателей жилых помещений. С полным списком городов и ценами можно ознакомиться здесь.