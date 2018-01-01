9 районов Башкирии получат новые дороги





В 2019 году предусмотрено строительство подъездов к деревне Магашлы-Алмантаево в Балтачевском районе, деревне Тирян-Елга в Туймазинском районе, а также строительство дороги Удрякбаш-Шамеево на участке км 0,00-км 2,100 с подъездом к деревне Куллекул в Благоварском районе.



В 2020 году отремонтируют проезжую часть к деревне Сосновый Лог в Белокатайском районе и построят подъездные дороги к деревням Талды-Булак (Ермекеевский район), Букленды (Мишкинский район), Махмутово (Салаватский район), Узангулово (Учалинский район). В 2021 году предполагается построить дороги к объектам сельхозпроизводства в деревне Бакеево в Стерлибашевском районе и в деревне Уядыбаш в Татышлинском районе.



Добавим, что в 2018 году в регионе ведется строительство подъездных дорог к 13 населенным пунктам в Балтачевском, Бирском, Благоварском, Бураевском, Краснокамском, Стерлитамакском, Чишминском районах. Десять объектов включено в план мероприятий федеральных целевых программ. В него вошли подъезды к населенным пунктам в 5 районах Башкирии: Бирский – деревня Айгильдино; Благоварский – деревни Западный и Община; Бураевский - деревни Улеево, Абзаево и Дюсметово; Краснокамский – деревни Бурнюш, Большая Амзя и Старая Бура; Стерлитамакский – деревня Красноармейская.

Источник: В Башкирии утвержден перечень подъездных дорог, которые будут ремонтироваться в 2019-2021 годах. Список был озвучен на совещании Госкомтранса РБ.В 2019 году предусмотрено строительство подъездов к деревне Магашлы-Алмантаево в Балтачевском районе, деревне Тирян-Елга в Туймазинском районе, а также строительство дороги Удрякбаш-Шамеево на участке км 0,00-км 2,100 с подъездом к деревне Куллекул в Благоварском районе.В 2020 году отремонтируют проезжую часть к деревне Сосновый Лог в Белокатайском районе и построят подъездные дороги к деревням Талды-Булак (Ермекеевский район), Букленды (Мишкинский район), Махмутово (Салаватский район), Узангулово (Учалинский район). В 2021 году предполагается построить дороги к объектам сельхозпроизводства в деревне Бакеево в Стерлибашевском районе и в деревне Уядыбаш в Татышлинском районе.Добавим, что в 2018 году в регионе ведется строительство подъездных дорог к 13 населенным пунктам в Балтачевском, Бирском, Благоварском, Бураевском, Краснокамском, Стерлитамакском, Чишминском районах. Десять объектов включено в план мероприятий федеральных целевых программ. В него вошли подъезды к населенным пунктам в 5 районах Башкирии: Бирский – деревня Айгильдино; Благоварский – деревни Западный и Община; Бураевский - деревни Улеево, Абзаево и Дюсметово; Краснокамский – деревни Бурнюш, Большая Амзя и Старая Бура; Стерлитамакский – деревня Красноармейская.Источник: https://gorobzor.ru

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.