Странный светящийся объект рядом с уфимским телецентром засняли на видео



«Что-то очень яркое и большое летело в районе телецентра», — подписал очевидец свое видео.



Накануне уфимцы стали свидетелями необычного явления. Видеозаписью в социальных сетях поделился один из горожан.

Эти кадры были сделаны накануне вечером, 19 июля, в 20 часов. По словам автора ролика, было еще светло, но объект был такой яркий, что его без труда можно было разглядеть невооруженным глазом.



«Эта штука излучала белый, очень яркий свет!»



На кадрах видно, как объект, излучающий свет, в какой-то момент резко погас и бесследно исчез.

Видеозапись сделана в районе ВДНХ в Уфе.