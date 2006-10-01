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    В Башкирии ученые разработали рецепт полезной сладости

    slavin Вчера, 17:59100
    В Башкирии ученые разработали рецепт полезной сладости
    Молодые ученые из Башкирского государственного аграрного университета разработали рецепт полезной сладости. Они добавили в традиционный рецепт зефира пыльцу-обножку, которая обладает уникальными свойствами и благоприятно воздействуют на организм человека.

    Как рассказали в пресс-службе вуза, в традиционном рецепте зефира жир вообще отсутствует, поэтому относительно других кондитерских изделий продукт получается легким и низкокалорийным. Однако в традиционном рецепте зефира не содержится никаких витаминов и минеральных веществ. Поэтому технологи БГАУ — старший преподаватель кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья факультета пищевых технологий Альфия Черненкова и магистрантка Анна Мишунина — решили обогатить популярный диетический десерт пыльцой-обножкой. Она богата витаминами группы В и С, аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, а еще такими микроэлементами, как цинк, железо, натрий, калий и т.д. Именно благодаря полезному составу и антисептическим свойствам данный продукт пчеловодства применяют как биологически активную добавку натурального происхождения.
    В результате проведенных опытов молодым ученым удалось подобрать оптимальные пропорции биологически активного сырья, вносимого в рецептуры кондитерских изделий.

    — Перед применением пыльцу-обножку мы размалываем и вносим в воздушную зефирную массу уже после добавления туда горячего сиропа, чтобы как можно меньше подвергать полезные вещества термической обработке, — отмечает магистрантка Анна Мишунина.

    Разработка в области здорового питания, уже неоднократно представлявшаяся на выставках («Крещенские морозы», «Славянский базар», «АгроКомплекс-2018»), вызвала большой интерес профессионального сообщества. А по итогам конкурса научных работ молодых ученых вузов и научных учреждений РБ она стала победителем в номинации «Технические науки». Добавим, что речь в работе молодых ученых идет не только о чудо-зефире, но и о кондитерских изделиях с добавлением продуктов пчеловодства.

    В настоящее время авторы рецептур подали заявку на изобретение «Мучные кондитерские изделия с добавлением продуктов пчеловодства и овсяного талкана», уже ведется оформление технической документации для внедрения новинок в производство.

    Отмечается, что зефир с добавлением пыльцы-обножки имеет приятное медовое послевкусие.
    Источник: http://i-gazeta.com/
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