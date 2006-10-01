В Башкирии ученые разработали рецепт полезной сладости

Ученые БГУ разработали биоразлагаемый пластик

Учёные из Башкирского государственного университета научились делать пластик, который может разлагаться в окружающей среде всего за год. С помощью уникального оборудования аспиранты ВУЗа создают органическое полимерное соединение с растительными компонентами. На развитие проекта борцы за сохранение природы получили грант в размере 190 млн рублей. В лабораторию университета заглянула Инна Горина.