Как выбрать арбуз и где лучше покупать: советы Роспотребнадзора

Четверо из 10 раковых больных сами виноваты в том, что с ними случилось

Такой вывод сделали эксперты из британской благотворительной организации Cancer Research UK. Они говорят, что в 40 процентах случаев рак может быть объяснен наличием у пациентов нездоровых привычек.