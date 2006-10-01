Авторизация


    • Забыли пароль?

    Как выбрать арбуз и где лучше покупать: советы Роспотребнадзора

    slavin Сегодня, 15:0150
    Как выбрать арбуз и где лучше покупать: советы Роспотребнадзора
    Как проверить, что торговая точка работает по закону, и убедиться, что арбуз не испорчен? Рассказываем все, что нужно знать о покупке вкусного и полезного арбуза.

    Как отличить хороший арбуз от нитратного?
    Арбуз должен быть адекватного веса, не слишком крупный, не слишком маленький.

    Если разрезанный арбуз имеет кисловатый запах — ни в коем случае нельзя его есть, это может грозить пищевым отравлением. У плохого арбуза цвет мякоти может быть интенсивно ярким, с небольшим даже фиолетовым оттенком, а волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, а с оттенками желтого.

    Кроме того, у нитратного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как у нормального арбуза она должна искриться крупинками.

    Где не стоит покупать арбузы и дыни?
    Реализация бахчевых запрещена вдоль автодорог или из необорудованных торговых мест, например, с автомашин или с рук. Нужно помнить, что в таких местах у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены, а арбузы и дыни не проходят необходимой санитарной экспертизы, могут впитывать в себя тяжелые металлы и так далее.

    Как выглядит правильный бахчевой развал?
    В каком бы регионе России ни находилось место торговли, оно должно быть обязательно огорожено и иметь навес. Арбузы и дыни должны находиться на специальных стеллажах, а не валяться на земле. Обязательно должны быть в наличии весы. Все официальные развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар.

    Продавец должен быть одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку, а также документы, подтверждающие качество продукции, - это может быть сертификат или декларация о соответствии.

    Арбузы и дыни не должны продаваться частями, поскольку при разрезании и последующем хранении в мякоть могут быть занесены болезнетворные микроорганизмы. Тем более бахчевые не должны продаваться с надрезами.
    Источник: https://shr.name/7Qfrt
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    -->
    Система Orphus