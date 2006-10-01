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    Россияне смогут сами выбрать день своей свадьбы

    slavin Сегодня, 11:0279
    Россияне смогут сами выбрать день своей свадьбы
    Это нововведение поможет избежать огромных очередей в ЗАГСах, а также снизит уровень коррупции, обещают депутаты. Если вы не знаете, то раньше граждане могли зарегистрировать брак только в день, наступающий через месяц после подачи заявления.

    Теперь желающие создать новую ячейку общества, могут сделать это в любой день, но не ранее чем за один месяц и не позднее чем за двенадцать месяцев после подачи заявления.

    Соответствующий документ внесен в нижнюю палату парламента правительством.

    По словам авторов этой инициативы, старый режим подачи заявления рождал конфликты и споры, и также коррупцию.
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