Жители Башкирии увидят самый красивый звездопад года в августе

В августе жители Башкирии смогут увидеть красивый звездопад Персеид. Пик активности метеорного Персеид придется на ночь с 12 на 13 августа. Наблюдать небесное зрелище лучше невооруженным глазом

В ночь с 12 на 13 августа на небе ожидается падение до ста метеоров в час. Лучшим временем для просмотра небесной красоты называют с 23:00 до 03:00. Самый пик зрелища придется на 01:00 - 02:00. Кроме этого, в последний месяц лета произойдет частное затмение Солнца.

Напомним, что в августе по-прежнему можно будет наблюдать за серебристыми облаками, если погода будет ясной.