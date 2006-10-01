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    Жители Башкирии увидят самый красивый звездопад года в августе

    slavin Сегодня, 12:1254
    Жители Башкирии увидят самый красивый звездопад года в августе

    В августе жители Башкирии смогут увидеть красивый звездопад Персеид. Пик активности метеорного Персеид придется на ночь с 12 на 13 августа. Наблюдать небесное зрелище лучше невооруженным глазом

    В ночь с 12 на 13 августа на небе ожидается падение до ста метеоров в час. Лучшим временем для просмотра небесной красоты называют с 23:00 до 03:00. Самый пик зрелища придется на 01:00 - 02:00. Кроме этого, в последний месяц лета произойдет частное затмение Солнца.


    Напомним, что в августе по-прежнему можно будет наблюдать за серебристыми облаками, если погода будет ясной.


    Фото: Интернет. Источник: https://bash.news/

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