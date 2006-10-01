В Уфу приедет проект «Дом-2»

На два дня, 8 и 9 августа, в столицу Башкирии заедет огромный фургон-студия телеканала ТНТ в рамках всероссийской акции. Уфимцы смогут прийти на своеобразный кастинг и снять видеоролик с известными лицами проекта – от Руслана Белого до Ольги Бузовой. Все, кроме звезд, будет по-настоящему: гримерка, режиссер, камеры и хлопушка. Ролики участников кастинга станут предметом голосования. 10 победителей конкурса получат возможность по-настоящему попасть в эфир телеканала.
Съемки пройдут только 8 и 9 августа с 13.00 до 21.00 часа. Фургон припаркуется на площади перед «Гостиным двором». Помимо этого столице республики Башкортостан обещают большой праздник с шоу-программой, конкурсами и подарками, выступлением московских диджеев, фотосессией с личным фотографом Павлом Воли.
Источник: https://proural.info/
Съемки пройдут только 8 и 9 августа с 13.00 до 21.00 часа. Фургон припаркуется на площади перед «Гостиным двором». Помимо этого столице республики Башкортостан обещают большой праздник с шоу-программой, конкурсами и подарками, выступлением московских диджеев, фотосессией с личным фотографом Павлом Воли.
Источник: https://proural.info/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Уфа