В Туймазах для учащихся нарисовали шпаргалки на стенах школы

На этой неделе в школах Башкирии пройдут выпускные вечера

До самого долгожданного события в жизни выпускников школ осталось всего три дня. Церемонии вручения аттестатов об образовании: для учащихся, закончивших 9-е классы и для выпускников 11-классов пройдут с 23 по 26 июня.