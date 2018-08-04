В Туймазах для учащихся нарисовали шпаргалки на стенах школы

Лето заканчивается, а это значит, что дошкольные и общеобразовательные учреждения с обновлённым ремонтом готовятся встретить ребят после долгих каникул. Руководство школы № 4 подготовило учащимся сюрприз: шпаргалки здесь нарисованы на стенах коридора!
Эту смелую идею директор школы Рустам Салихов вынашивал давно: сначала думал изобразить таблицу умножения, разрисовать стены математическими формулами и таблицами. Но, посоветовавшись с коллегами, решили сделать подсказки по всем школьным дисциплинам. Здесь есть формулы атомов химических элементов, изображение и название геометрических фигур, правописание сложных существительных и глаголов, крупнейшие географические объекты, исторические даты и многое другое.
Рустам Тимерханович надеется, что теперь даже перемены будут проходить с особой пользой.
На стенах первого этажа появятся вежливые фразы: «Желаю доброго дня», «До скорой встречи», «Рад тебя видеть», «Всего доброго» и так далее.
– Культура общения современных детей сильно хромает. Надеюсь, увидев подобные примеры, они начнут уважительнее относиться к друг другу, – считает директор школы.
Источник: http://www.tuvest.ru//
Эту смелую идею директор школы Рустам Салихов вынашивал давно: сначала думал изобразить таблицу умножения, разрисовать стены математическими формулами и таблицами. Но, посоветовавшись с коллегами, решили сделать подсказки по всем школьным дисциплинам. Здесь есть формулы атомов химических элементов, изображение и название геометрических фигур, правописание сложных существительных и глаголов, крупнейшие географические объекты, исторические даты и многое другое.
Рустам Тимерханович надеется, что теперь даже перемены будут проходить с особой пользой.
На стенах первого этажа появятся вежливые фразы: «Желаю доброго дня», «До скорой встречи», «Рад тебя видеть», «Всего доброго» и так далее.
– Культура общения современных детей сильно хромает. Надеюсь, увидев подобные примеры, они начнут уважительнее относиться к друг другу, – считает директор школы.
Источник: http://www.tuvest.ru//
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Метки: Туймазы