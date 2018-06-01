Башкирия попала в список грибных регионов России

Сервис для путешественников Tvil.ru провел опрос туристов и составил рейтинг грибных регионов России. В список субъектов попала и Башкирия.
«В первую пятерку вошли Карелия (35% голосов), Ленинградская (12%), Владимирская, Самарская области (по 10%), Краснодарский край и Крым (по 6%)», — уточнили аналитики сервиса.
Также любители тихой охоты причислили к грибным регионам Ивановскую, Новгородскую и Архангельскую области, Хабаровский край, Якутию, Коми и Башкирию.
Источник: http://www.bashinform.ru/
«В первую пятерку вошли Карелия (35% голосов), Ленинградская (12%), Владимирская, Самарская области (по 10%), Краснодарский край и Крым (по 6%)», — уточнили аналитики сервиса.
Также любители тихой охоты причислили к грибным регионам Ивановскую, Новгородскую и Архангельскую области, Хабаровский край, Якутию, Коми и Башкирию.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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