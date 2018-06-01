Велосипедисты из Туймазинского района меньше чем за сутки планируют добраться до Казани

Сегодня рано утром туймазинцы Динар Хабибуллин, Азат Мустаев и Андрей Осёнов отправились в велопробег Туймазы-Казань. Все трое – люди подготовленные. С детства увлекались самбо, а сейчас пропагандируют в городе популярный вид спорта регбол.
Это не первое велопутешествие друзей. В прошлом году они осуществили поездку из Туймазов в Уфу. В этот раз перед ними стоит ещё более серьёзная цель: мужчины планируют добраться до столицы Татарии сегодня вечером, преодолев 381 километр. За пять часов пути они проехали 91 километр.
Источник: http://www.tuvest.ru//
Это не первое велопутешествие друзей. В прошлом году они осуществили поездку из Туймазов в Уфу. В этот раз перед ними стоит ещё более серьёзная цель: мужчины планируют добраться до столицы Татарии сегодня вечером, преодолев 381 километр. За пять часов пути они проехали 91 километр.
Источник: http://www.tuvest.ru//
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Метки: Туймазинский район