Велосипедисты из Туймазинского района меньше чем за сутки планируют добраться до Казани

В Уфе празднуется Международный день друзей

Сегодня, 9 июня, в Уфе отмечают Международный день друзей. Самое интересное, что неизвестно кто и когда учредил этот праздник. Но это не останавливает жителей башкирской столицы поздравлять своих близких друзей.