Авторизация


    • Забыли пароль?

    Велосипедисты из Туймазинского района меньше чем за сутки планируют добраться до Казани

    slavin Сегодня, 10:39108
    Велосипедисты из Туймазинского района меньше чем за сутки планируют добраться до Казани
    Сегодня рано утром туймазинцы Динар Хабибуллин, Азат Мустаев и Андрей Осёнов отправились в велопробег Туймазы-Казань. Все трое – люди подготовленные. С детства увлекались самбо, а сейчас пропагандируют в городе популярный вид спорта регбол.

    Это не первое велопутешествие друзей. В прошлом году они осуществили поездку из Туймазов в Уфу. В этот раз перед ними стоит ещё более серьёзная цель: мужчины планируют добраться до столицы Татарии сегодня вечером, преодолев 381 километр. За пять часов пути они проехали 91 километр.
    Источник: http://www.tuvest.ru//
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Туймазинский район

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus