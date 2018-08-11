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    Жерар Депардье отказался от российского гражданства, узнав о повышении пенсионного возраста

    slavin Сегодня, 14:2785
    Жерар Депардье отказался от российского гражданства, узнав о повышении пенсионного возраста
    Известный российский актёр Жерар Депардье с негодованием откликнулся на новость о повышении пенсионного возраста и потребовал вернуть ему французский паспорт взамен российского. Он сообщил, что уже подал соответствующее прошение в генеральное консульство Франции в Барнауле, где актёр постоянно проживает.

    «Я пожилой человек, мне до пенсии оставался один год, а теперь мне придётся ждать ещё как минимум два года. Разве это справедливо? Во Франции я бы сейчас уже давно пил бургундское и закусывал камамбером, а в России на зарплату актёра не прожить. Только и надежды было, что на пенсию», — написал актёр на своей страничке в «Одноклассниках».

    Жерар Депардье получил российское гражданство 1 января 2013 года, надеясь на безбедную старость и получение российской пенсии. Процедура отказа от российского гражданства и восстановления французского может занять у него до полугода.
    Источник: https://shr.name/BQWvx
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