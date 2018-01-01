Наталья Поклонская вышла замуж в Крыму

Набравшая невероятную известность на посту прокурора Республики Крым, а ныне исполняющая обязанности депутата Госдумы Поклонская стала женой чиновника федерального уровня Ивана Соловьева.



Как рассказывает Daily Storm со ссылкой на впечатления гостей торжества, «свадьба была скромная, но со вкусом». Радость молодоженов на этой церемонии разделили их родственники, а также коллеги - из ГосДумы и силовых структур.



Ранее 38-летняя Поклонская о своей личной жизни не распространялась. Известно было, что официально она состояла в разводе и воспитывала дочь. В СМИ же порой проскальзывали сведения о ее отношениях с неким мужчиной.



Теперь уже нет смысла скрывать: ее избранник - глава аппарата уполномоченного по правам человека РФ заслуженный юрист России Иван Соловьев. Ему 47 лет, и у него за плечами солидный опыт работы в силовых структурах.



Неудивительно, что свадьбу играли в Крыму: там Поклонская жила с 10-летнего возраста. Там же и прославилась в 2014 году как прокурор Автономной Республики Крым.



Поскольку настоящих фотографий с этой "свадьбы года" в прессу никто не передал, интернет-пользователи развлекаются, составляя собственные композиции.

В том числе, намекая на "измену" Натальи Владимировны светлому образу Николая II.

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