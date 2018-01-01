Как не сесть за лайк или картинку в соцсети: консультация юриста

Уголовные дела в России за картинки в Интернете давно поставлены на поток. Правда, в последний месяц они стали широко освещаться в Интернет-СМИ.
Сайт Афиша Daily опубликовал советы юриста международной правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдинова, как себя "лучше вести" в российских соцсетях, чтобы не попасть под "уголовку".
1. Минюст ведет перечень (обширный и пополняемый) экстремистских материалов - можно свериться с ним.
Дамир Гайнутдинов:
За пополнением перечня лучше следить, потому что причины включения в него абсолютно непредсказуемы, как и все антиэкстремистское законодательство."
2. Стиль высказывания - необходимо пытаться избегать "языка вражды".
Эксперты из правозащитного центра "Сова" так характеризуют его: "наиболее точным эквивалентом этого метафорического понятия является термин "речевая агрессия". Обычно выделяют два варианта "речевой агрессии" - 1) прямой призыв адресата к агрессивным действиям. 2) формирование или поддержание у адресата агрессивного состояния".
Дамир Гайнутдинов:
3. "Пропаганда фашизма" и "оправдание терроризма" - не менее частые формулировки уголовных дел, это статья 205.2 УК.
Сформулировать точно, что под нее подпадает сложно - например, два с половиной года колонии по этой статье получил блогер Алексей Кунгуров, критиковавший деятельность российских ВВС в Сирии.
Также, новая статья 354.1 УК РФ устанавливает ответственность за различные деяния: отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение ложных сведений о действиях СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а также публичное осквернение символов воинской славы России.
В Магадане по этой статье обвиняют известного журналиста Игоря Дорогого.
Дамир Гайнутдинов:
4. "Оскорбленные чувства верующих" в последнее время тоже идут потоком. В основном - православных, реже - мусульман. Как показывает практика, оскорбить может не только карикатура на священнослужителей, но и картинка из "Игры престолов".
Дамир Гайнутдинов:
5. Последний совет - лучше всего удалить аккаунт в "Одноклассниках" или/и "ВКонтакте". Смешно, но так будет спокойней. Можно перейти на зарубежные платформы, например, в Twitter или Facebook.
Дамир Гайнутдинов:
Что удалить со страницы в «ВКонтакте», чтобы не попасть под суд?
Если вы решили удалить со своей страницы в «ВКонтакте» все подозрительные посты или мемы, чтобы они не стали поводом для суда, у вас наверняка возникнет вопрос: «Какая картинка опасна для меня, а какая — нет?». «Афиша Daily» попросила юриста «Агоры» Дамира Гайнутдинова пояснить, на что обратить внимание, когда удаляешь опасные мемы со страницы.
Почему удалять картинки из «ВКонтакте» из страха — это не решение
«Потому что ваша фантазия никогда не поспеет за фантазией сотрудников «Центров Э» и спецслужб. То, что еще год назад казалось безобидной шуткой, сегодня может стать поводом для обвинений в экстремизме. Если уж решили — удаляйте все подряд. Список экстремистских материалов уже превысил 4,5 тысячи записей и продолжает разбухать.
Ну и потому, что самоцензура, в конечном счете, это именно то, чего они добиваются — чтобы граждане постили только котиков, обсуждали друг с другом, как хорошеет Москва, и ни в коем случае не вспоминали бы про повышение пенсионного возраста».
Как убедиться, что ваши посты и картинки не возбуждают ненависть?
Прежде всего, опасен язык вражды. Это довольно сложное понятие, но именно определение высказывания как языка вражды является одним из ключевых критериев для квалификации его как правонарушения. Классификаций языка вражды довольно много, мне больше всего нравится предложенная экспертами центра «Сова» — она достаточно подробная, и формулировки дают хорошее представление о том, что же следует считать возбуждением ненависти.
Наиболее опасен с этой точки зрения так называемый «жесткий язык вражды» — прямые и косвенные призывы к насилию или дискриминации в отношении групп граждан: национальных, религиозных и прочих.
Одним из признаков возбуждения вражды, выделяемом лингвистами, является противопоставление отдельных групп: как правило, «мы — они», но может быть и «они — они».
Как выяснить, есть ли у вас экстремистские картинки и посты?
Экстремистский материал — это юридическое понятие. Определить текст или картинку как экстремистский материал может суд по заявлению прокурора. Все они заносятся в перечень Минюста. Распространение любого материала из перечня по умолчанию квалифицируется как административное правонарушение по статье 20.29 КоАП, но при желании легко может послужить основанием для уголовного преследования. За пополнением перечня лучше следить, потому что причины включения в него абсолютно непредсказуемы, как и все антиэкстремистское законодательство. Еще одна проблема — криворукое администрирование. В результате в Перечне есть, например, такие позиции: «2544. Видеофайл с названием «1» или «3404. Графический файл WFB8QxlXMag.jpg.
Какие картинки и посты пропагандируют фашизм и оправдывают терроризм?
Статья 205.2 УК РФ устанавливает ответственность за призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма. Под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности. Границы применения статьи довольно расплывчаты. Так, например, два с половиной года колонии по этой статье получил блогер Алексей Кунгуров, критиковавший деятельность российских ВВС в Сирии.
Как понять, что пост или картинка пропагандирует или оправдывает фашизм, а также пересматривает историю?
Новая статья 354.1 УК РФ устанавливает ответственность за различные деяния: отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение ложных сведений о действиях СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а также публичное осквернение символов воинской славы России.
Что под этим понимать, совершенно неясно, поэтому в зоне риска любые высказывания на тему преступлений советских властей и Красной армии в сопредельных государствах в период с 1939–1945 годов: сотрудничество с Третьим рейхом, нападение на Финляндию, раздел Польши, оккупацию Прибалтики, вторжение в Бессарабию, насилие в отношении мирного населения в Восточной Европе и прочие факты, которые современные российские власти не желают признавать.
Опасно также «неканоническое» использование различных почитаемых символов, вроде красной звезды, георгиевской ленты, а также манипуляции с памятниками.
Как отличить картинки и посты, которые оскорбляют чувства верующих?
С оскорблением чувств верующих в принципе все довольно просто. Любые карикатуры или насмешки (даже легкие) над религией и ее служителями — прежде всего, конечно же, РПЦ; в меньшей степени — так называемый «традиционный» ислам и прочие — могут послужить поводом для преследования. Критика патриарха Кирилла, священников РПЦ, в особенности с использованием обсценной лексики. Нужно учитывать, что решающее значение о том, оскорбляет чувства верующих ваша публикация или нет, будет иметь мнение священников либо воцерковленных экспертов.
И чем выделяются картинки и посты, которые оскорбляют представителей власти?
Представители власти — чиновники, полицейские, сотрудники спецслужб, депутаты и прочие — в последнее время также рассматриваются как особо уязвимая группа, нуждающаяся в защите. Критика их, в особенности с использованием обсценной лексики, может быть квалифицирована как преступление.
Почему вам вообще лучше удалить страницу в «ВКонтакте»?
Лучше вообще не использовать никакие российские сервисы. Сервисы из реестра организаторов распространения информации по закону «Об информации» обязаны в течение полугода хранить на территории Российской Федерации текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей и предоставлять их по запросу ФСБ. Фактически, скорее всего, они должны предоставить спецслужбам постоянный неконтролируемый доступ к контенту, а в течение года — метаданные, то есть, к примеру IP-адреса и информацию о фактах соединений между устройствами. Использование этих сервисов шифрования не гарантирует конфиденциальности, поскольку по тому же закону они обязаны предоставить ФСБ возможность расшифровывать сообщения.
Соответствующие формулировки закона таковы, что теоретически распространяются не только на переданные сообщения, но даже на неотправленные черновики.
Одним из наиболее важных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о публикациях в интернете, является факт распространения информации обвиняемым. Российские сервисы предоставят такую информацию по запросу следственных органов или оперативных служб. Причем складывающаяся практика свидетельствует о том, что такая информация не охраняется конституционными положениями о тайне переписки. Российские сервисы «сдадут» вас по первому же запросу.
Источник: https://shr.name/ezFNv
Сайт Афиша Daily опубликовал советы юриста международной правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдинова, как себя "лучше вести" в российских соцсетях, чтобы не попасть под "уголовку".
1. Минюст ведет перечень (обширный и пополняемый) экстремистских материалов - можно свериться с ним.
Дамир Гайнутдинов:
"Распространение любого материала из перечня по умолчанию квалифицируется как административное правонарушение по статье 20.29 КоАП, но при желании легко может послужить основанием для уголовного преследования.
За пополнением перечня лучше следить, потому что причины включения в него абсолютно непредсказуемы, как и все антиэкстремистское законодательство."
2. Стиль высказывания - необходимо пытаться избегать "языка вражды".
Эксперты из правозащитного центра "Сова" так характеризуют его: "наиболее точным эквивалентом этого метафорического понятия является термин "речевая агрессия". Обычно выделяют два варианта "речевой агрессии" - 1) прямой призыв адресата к агрессивным действиям. 2) формирование или поддержание у адресата агрессивного состояния".
Дамир Гайнутдинов:
"Наиболее опасен с этой точки зрения так называемый «жесткий язык вражды» — прямые и косвенные призывы к насилию или дискриминации в отношении групп граждан: национальных, религиозных и прочих".
3. "Пропаганда фашизма" и "оправдание терроризма" - не менее частые формулировки уголовных дел, это статья 205.2 УК.
Сформулировать точно, что под нее подпадает сложно - например, два с половиной года колонии по этой статье получил блогер Алексей Кунгуров, критиковавший деятельность российских ВВС в Сирии.
Также, новая статья 354.1 УК РФ устанавливает ответственность за различные деяния: отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение ложных сведений о действиях СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а также публичное осквернение символов воинской славы России.
В Магадане по этой статье обвиняют известного журналиста Игоря Дорогого.
Дамир Гайнутдинов:
"В зоне риска любые высказывания на тему преступлений советских властей и Красной армии в сопредельных государствах в период с 1939–1945 годов: сотрудничество с Третьим рейхом, нападение на Финляндию, раздел Польши, оккупацию Прибалтики, вторжение в Бессарабию, насилие в отношении мирного населения в Восточной Европе и прочие факты, которые современные российские власти не желают признавать.
Опасно также «неканоническое» использование различных почитаемых символов, вроде красной звезды, георгиевской ленты, а также манипуляции с памятниками".
Опасно также «неканоническое» использование различных почитаемых символов, вроде красной звезды, георгиевской ленты, а также манипуляции с памятниками".
4. "Оскорбленные чувства верующих" в последнее время тоже идут потоком. В основном - православных, реже - мусульман. Как показывает практика, оскорбить может не только карикатура на священнослужителей, но и картинка из "Игры престолов".
Дамир Гайнутдинов:
"Любые карикатуры или насмешки (даже легкие) над религией и ее служителями — прежде всего, конечно же, РПЦ; в меньшей степени — так называемый «традиционный» ислам и прочие — могут послужить поводом для преследования.
Критика патриарха Кирилла, священников РПЦ, в особенности с использованием обсценной лексики. Нужно учитывать, что решающее значение о том, оскорбляет чувства верующих ваша публикация или нет, будет иметь мнение священников либо воцерковленных экспертов".
Критика патриарха Кирилла, священников РПЦ, в особенности с использованием обсценной лексики. Нужно учитывать, что решающее значение о том, оскорбляет чувства верующих ваша публикация или нет, будет иметь мнение священников либо воцерковленных экспертов".
5. Последний совет - лучше всего удалить аккаунт в "Одноклассниках" или/и "ВКонтакте". Смешно, но так будет спокойней. Можно перейти на зарубежные платформы, например, в Twitter или Facebook.
Дамир Гайнутдинов:
"Лучше вообще не использовать никакие российские сервисы.
Одним из наиболее важных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о публикациях в интернете, является факт распространения информации обвиняемым. Российские сервисы предоставят такую информацию по запросу следственных органов или оперативных служб.
Причем складывающаяся практика свидетельствует о том, что такая информация не охраняется конституционными положениями о тайне переписки. Российские сервисы «сдадут» вас по первому же запросу."
Одним из наиболее важных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о публикациях в интернете, является факт распространения информации обвиняемым. Российские сервисы предоставят такую информацию по запросу следственных органов или оперативных служб.
Причем складывающаяся практика свидетельствует о том, что такая информация не охраняется конституционными положениями о тайне переписки. Российские сервисы «сдадут» вас по первому же запросу."
Что удалить со страницы в «ВКонтакте», чтобы не попасть под суд?
Если вы решили удалить со своей страницы в «ВКонтакте» все подозрительные посты или мемы, чтобы они не стали поводом для суда, у вас наверняка возникнет вопрос: «Какая картинка опасна для меня, а какая — нет?». «Афиша Daily» попросила юриста «Агоры» Дамира Гайнутдинова пояснить, на что обратить внимание, когда удаляешь опасные мемы со страницы.
Почему удалять картинки из «ВКонтакте» из страха — это не решение
«Потому что ваша фантазия никогда не поспеет за фантазией сотрудников «Центров Э» и спецслужб. То, что еще год назад казалось безобидной шуткой, сегодня может стать поводом для обвинений в экстремизме. Если уж решили — удаляйте все подряд. Список экстремистских материалов уже превысил 4,5 тысячи записей и продолжает разбухать.
Ну и потому, что самоцензура, в конечном счете, это именно то, чего они добиваются — чтобы граждане постили только котиков, обсуждали друг с другом, как хорошеет Москва, и ни в коем случае не вспоминали бы про повышение пенсионного возраста».
Как убедиться, что ваши посты и картинки не возбуждают ненависть?
Прежде всего, опасен язык вражды. Это довольно сложное понятие, но именно определение высказывания как языка вражды является одним из ключевых критериев для квалификации его как правонарушения. Классификаций языка вражды довольно много, мне больше всего нравится предложенная экспертами центра «Сова» — она достаточно подробная, и формулировки дают хорошее представление о том, что же следует считать возбуждением ненависти.
Наиболее опасен с этой точки зрения так называемый «жесткий язык вражды» — прямые и косвенные призывы к насилию или дискриминации в отношении групп граждан: национальных, религиозных и прочих.
Одним из признаков возбуждения вражды, выделяемом лингвистами, является противопоставление отдельных групп: как правило, «мы — они», но может быть и «они — они».
Как выяснить, есть ли у вас экстремистские картинки и посты?
Экстремистский материал — это юридическое понятие. Определить текст или картинку как экстремистский материал может суд по заявлению прокурора. Все они заносятся в перечень Минюста. Распространение любого материала из перечня по умолчанию квалифицируется как административное правонарушение по статье 20.29 КоАП, но при желании легко может послужить основанием для уголовного преследования. За пополнением перечня лучше следить, потому что причины включения в него абсолютно непредсказуемы, как и все антиэкстремистское законодательство. Еще одна проблема — криворукое администрирование. В результате в Перечне есть, например, такие позиции: «2544. Видеофайл с названием «1» или «3404. Графический файл WFB8QxlXMag.jpg.
Какие картинки и посты пропагандируют фашизм и оправдывают терроризм?
Статья 205.2 УК РФ устанавливает ответственность за призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма. Под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности. Границы применения статьи довольно расплывчаты. Так, например, два с половиной года колонии по этой статье получил блогер Алексей Кунгуров, критиковавший деятельность российских ВВС в Сирии.
Как понять, что пост или картинка пропагандирует или оправдывает фашизм, а также пересматривает историю?
Новая статья 354.1 УК РФ устанавливает ответственность за различные деяния: отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение ложных сведений о действиях СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а также публичное осквернение символов воинской славы России.
Что под этим понимать, совершенно неясно, поэтому в зоне риска любые высказывания на тему преступлений советских властей и Красной армии в сопредельных государствах в период с 1939–1945 годов: сотрудничество с Третьим рейхом, нападение на Финляндию, раздел Польши, оккупацию Прибалтики, вторжение в Бессарабию, насилие в отношении мирного населения в Восточной Европе и прочие факты, которые современные российские власти не желают признавать.
Опасно также «неканоническое» использование различных почитаемых символов, вроде красной звезды, георгиевской ленты, а также манипуляции с памятниками.
Как отличить картинки и посты, которые оскорбляют чувства верующих?
С оскорблением чувств верующих в принципе все довольно просто. Любые карикатуры или насмешки (даже легкие) над религией и ее служителями — прежде всего, конечно же, РПЦ; в меньшей степени — так называемый «традиционный» ислам и прочие — могут послужить поводом для преследования. Критика патриарха Кирилла, священников РПЦ, в особенности с использованием обсценной лексики. Нужно учитывать, что решающее значение о том, оскорбляет чувства верующих ваша публикация или нет, будет иметь мнение священников либо воцерковленных экспертов.
И чем выделяются картинки и посты, которые оскорбляют представителей власти?
Представители власти — чиновники, полицейские, сотрудники спецслужб, депутаты и прочие — в последнее время также рассматриваются как особо уязвимая группа, нуждающаяся в защите. Критика их, в особенности с использованием обсценной лексики, может быть квалифицирована как преступление.
Почему вам вообще лучше удалить страницу в «ВКонтакте»?
Лучше вообще не использовать никакие российские сервисы. Сервисы из реестра организаторов распространения информации по закону «Об информации» обязаны в течение полугода хранить на территории Российской Федерации текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей и предоставлять их по запросу ФСБ. Фактически, скорее всего, они должны предоставить спецслужбам постоянный неконтролируемый доступ к контенту, а в течение года — метаданные, то есть, к примеру IP-адреса и информацию о фактах соединений между устройствами. Использование этих сервисов шифрования не гарантирует конфиденциальности, поскольку по тому же закону они обязаны предоставить ФСБ возможность расшифровывать сообщения.
Соответствующие формулировки закона таковы, что теоретически распространяются не только на переданные сообщения, но даже на неотправленные черновики.
Одним из наиболее важных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о публикациях в интернете, является факт распространения информации обвиняемым. Российские сервисы предоставят такую информацию по запросу следственных органов или оперативных служб. Причем складывающаяся практика свидетельствует о том, что такая информация не охраняется конституционными положениями о тайне переписки. Российские сервисы «сдадут» вас по первому же запросу.
Источник: https://shr.name/ezFNv
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