Как не сесть за лайк или картинку в соцсети: консультация юриста

"Распространение любого материала из перечня по умолчанию квалифицируется как административное правонарушение по статье 20.29 КоАП, но при желании легко может послужить основанием для уголовного преследования.

"Наиболее опасен с этой точки зрения так называемый «жесткий язык вражды» — прямые и косвенные призывы к насилию или дискриминации в отношении групп граждан: национальных, религиозных и прочих".

"В зоне риска любые высказывания на тему преступлений советских властей и Красной армии в сопредельных государствах в период с 1939–1945 годов: сотрудничество с Третьим рейхом, нападение на Финляндию, раздел Польши, оккупацию Прибалтики, вторжение в Бессарабию, насилие в отношении мирного населения в Восточной Европе и прочие факты, которые современные российские власти не желают признавать.



Опасно также «неканоническое» использование различных почитаемых символов, вроде красной звезды, георгиевской ленты, а также манипуляции с памятниками".

"Любые карикатуры или насмешки (даже легкие) над религией и ее служителями — прежде всего, конечно же, РПЦ; в меньшей степени — так называемый «традиционный» ислам и прочие — могут послужить поводом для преследования.



Критика патриарха Кирилла, священников РПЦ, в особенности с использованием обсценной лексики. Нужно учитывать, что решающее значение о том, оскорбляет чувства верующих ваша публикация или нет, будет иметь мнение священников либо воцерковленных экспертов".

"Лучше вообще не использовать никакие российские сервисы.



Одним из наиболее важных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о публикациях в интернете, является факт распространения информации обвиняемым. Российские сервисы предоставят такую информацию по запросу следственных органов или оперативных служб.



Причем складывающаяся практика свидетельствует о том, что такая информация не охраняется конституционными положениями о тайне переписки. Российские сервисы «сдадут» вас по первому же запросу."