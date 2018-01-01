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    В Белорецком районе нашли гигантский гриб-дождевик

    slavin Сегодня, 11:19154
    В Белорецком районе нашли гигантский гриб-дождевик
    Накануне, 20 августа, в Белорецком районе республики местные жители обнаружили гигантский гриб-дождевик. Фотографии грибов размером больше баскетбольного мяча появились в социальных сетях.

    Гриб-дождевик в Беларуси занесен в Красную книгу и считается съедобным. По информации специалистов, такие грибы не только пригодны для употребления в пищу, но даже обладают целебными свойствами.
    В Белорецком районе нашли гигантский гриб-дождевик

    Напомним, два года назад житель Туймазинского района нашел пять огромных дождевиков, вес каждого гриба составлял пять килограммов.
    Фото: социальные сети.
    Источник: https://bash.news/
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    Метки: Белорецкий район

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