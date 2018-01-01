В Белорецком районе нашли гигантский гриб-дождевик

Накануне, 20 августа, в Белорецком районе республики местные жители обнаружили гигантский гриб-дождевик. Фотографии грибов размером больше баскетбольного мяча появились в социальных сетях.
Гриб-дождевик в Беларуси занесен в Красную книгу и считается съедобным. По информации специалистов, такие грибы не только пригодны для употребления в пищу, но даже обладают целебными свойствами.
Напомним, два года назад житель Туймазинского района нашел пять огромных дождевиков, вес каждого гриба составлял пять килограммов.
Фото: социальные сети.
Источник: https://bash.news/
Гриб-дождевик в Беларуси занесен в Красную книгу и считается съедобным. По информации специалистов, такие грибы не только пригодны для употребления в пищу, но даже обладают целебными свойствами.
Напомним, два года назад житель Туймазинского района нашел пять огромных дождевиков, вес каждого гриба составлял пять килограммов.
Фото: социальные сети.
Источник: https://bash.news/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Белорецкий район