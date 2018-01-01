В Белорецком районе нашли гигантский гриб-дождевик

Как сеять грибы, чтобы они росли на вашей даче

Безусловно, в собирании грибов есть свой «кайф», и этот кайф очень хорошо знаком грибникам — как профессионалам, так и любителям. Побродить по лесу, пошелестеть листвой, неожиданно обнаружить под деревцем крепкого крутобокого красавца — что может быть лучше? И отдых, и воздух, и польза!